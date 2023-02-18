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Пригожин ответил на заявление Макрона о "Вагнере" - РИА Новости, 18.02.2023
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Пригожин ответил на заявление Макрона о "Вагнере"
Пригожин ответил на заявление Макрона о "Вагнере" - РИА Новости, 18.02.2023
Пригожин ответил на заявление Макрона о "Вагнере"
Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что "Группа Вагнера" не имеет никакого отношения к армии России. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T13:47
2023-02-18T16:30
в мире
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африка
евгений пригожин
эммануэль макрон
владимир путин
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что "Группа Вагнера" не имеет никакого отношения к армии России. Журналисты попросили основателя группы прокомментировать слова французского лидера, что годом ранее в телефонном разговоре президент Владимир Путин опроверг связь российской армии с "Группой Вагнера", а теперь, по словам президента Франции, она якобы официально вошла в состав Вооруженных сил. Бизнесмен добавил, что "Группа Вагнера" защищает тех, кого страны Запада унижали многие десятилетия."Группа Вагнера" принимает активное участие в спецоперации в Донбассе и на Украине с марта 2022 года. Евгений Пригожин ранее признал, что это он создал организацию в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов группы коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.
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в мире, россия, франция, африка, евгений пригожин, эммануэль макрон, владимир путин, чвк "вагнер"
В мире, Россия, Франция, Африка, Евгений Пригожин, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, ЧВК "Вагнер"
13:47 18.02.2023 (обновлено: 16:30 18.02.2023)
 
Пригожин ответил на заявление Макрона о "Вагнере"

Евгений Пригожин: "Группа Вагнера" не имеет никакого отношения к российской армии

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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Евгений Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что "Группа Вагнера" не имеет никакого отношения к армии России.
Журналисты попросили основателя группы прокомментировать слова французского лидера, что годом ранее в телефонном разговоре президент Владимир Путин опроверг связь российской армии с "Группой Вагнера", а теперь, по словам президента Франции, она якобы официально вошла в состав Вооруженных сил.
"Товарищ Макрон, вы живете в мире иллюзий и имеете крайне мало информации о том, что происходит в Африке и что происходит в Москве. <...> ЧВК "Вагнер" — это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру. Как бы вам и вашим американским друзьям ни хотелось, чтобы было иначе", — приводится ответ Пригожина на запрос журналистов в телеграм-канале его пресс-службы.
Бизнесмен добавил, что "Группа Вагнера" защищает тех, кого страны Запада унижали многие десятилетия.
"Группа Вагнера" принимает активное участие в спецоперации в Донбассе и на Украине с марта 2022 года. Евгений Пригожин ранее признал, что это он создал организацию в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов группы коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.
Бойцы ЧВК Вагнер с Евгением Пригожиным - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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Депутат Госдумы предложил урегулировать вопрос группы "Вагнер"
 
В миреРоссияФранцияАфрикаЕвгений ПригожинЭммануэль МакронВладимир ПутинЧВК "Вагнер"
 
 
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