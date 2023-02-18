https://ria.ru/20230218/prigozhin-1852850003.html

Пригожин ответил на заявление Макрона о "Вагнере"

Пригожин ответил на заявление Макрона о "Вагнере" - РИА Новости, 18.02.2023

Пригожин ответил на заявление Макрона о "Вагнере"

Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что "Группа Вагнера" не имеет никакого отношения к армии России. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T13:47

2023-02-18T13:47

2023-02-18T16:30

в мире

россия

франция

африка

евгений пригожин

эммануэль макрон

владимир путин

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что "Группа Вагнера" не имеет никакого отношения к армии России. Журналисты попросили основателя группы прокомментировать слова французского лидера, что годом ранее в телефонном разговоре президент Владимир Путин опроверг связь российской армии с "Группой Вагнера", а теперь, по словам президента Франции, она якобы официально вошла в состав Вооруженных сил. Бизнесмен добавил, что "Группа Вагнера" защищает тех, кого страны Запада унижали многие десятилетия."Группа Вагнера" принимает активное участие в спецоперации в Донбассе и на Украине с марта 2022 года. Евгений Пригожин ранее признал, что это он создал организацию в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов группы коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20230213/vagner-1851603519.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, россия, франция, африка, евгений пригожин, эммануэль макрон, владимир путин, чвк "вагнер"