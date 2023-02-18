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США заявили о готовности добиваться "правосудия" в конфликте на Украине - РИА Новости, 18.02.2023
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США заявили о готовности добиваться "правосудия" в конфликте на Украине
США заявили о готовности добиваться "правосудия" в конфликте на Украине - РИА Новости, 18.02.2023
США заявили о готовности добиваться "правосудия" в конфликте на Украине
Госдепартамент США распространил заявление, в котором говорится о готовности добиваться "правосудия" с связи с конфликтом на Украине. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T17:15
2023-02-18T17:15
в мире
украина
донбасс
россия
энтони блинкен
государственный департамент сша
европейский суд по правам человека (еспч)
международный уголовный суд
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Госдепартамент США распространил заявление, в котором говорится о готовности добиваться "правосудия" с связи с конфликтом на Украине. Прокуратура Международного уголовного суда приступила 2 марта к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда начала сбор улик в рамках этого расследования. В МИД РФ заявляли ранее, что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования". В ДНР же сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато. По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.
https://ria.ru/20230217/istrebiteli-1852795961.html
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в мире, украина, донбасс, россия, энтони блинкен, государственный департамент сша, европейский суд по правам человека (еспч), международный уголовный суд
В мире, Украина, Донбасс, Россия, Энтони Блинкен, Государственный департамент США, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Международный уголовный суд
17:15 18.02.2023
 
США заявили о готовности добиваться "правосудия" в конфликте на Украине

Госдеп распространил заявление о готовности добиваться "правосудия" в конфликте на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента США
Здание Госдепартамента США - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Госдепартамент США распространил заявление, в котором говорится о готовности добиваться "правосудия" с связи с конфликтом на Украине.
"США будут добиваться правосудия для народа Украины столько, сколько потребуется", - говорится в заявлении госсекретаря страны Энтони Блинкена. При этом Вашингтон возлагает на Россию ответственность за "преступления" на Украине.
Прокуратура Международного уголовного суда приступила 2 марта к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда начала сбор улик в рамках этого расследования.
В МИД РФ заявляли ранее, что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".
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В ДНР же сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато.
По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.
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