https://ria.ru/20230218/pravosudie-1852872990.html

США заявили о готовности добиваться "правосудия" в конфликте на Украине

США заявили о готовности добиваться "правосудия" в конфликте на Украине - РИА Новости, 18.02.2023

США заявили о готовности добиваться "правосудия" в конфликте на Украине

Госдепартамент США распространил заявление, в котором говорится о готовности добиваться "правосудия" с связи с конфликтом на Украине. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T17:15

2023-02-18T17:15

2023-02-18T17:15

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донбасс

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энтони блинкен

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европейский суд по правам человека (еспч)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Госдепартамент США распространил заявление, в котором говорится о готовности добиваться "правосудия" с связи с конфликтом на Украине. Прокуратура Международного уголовного суда приступила 2 марта к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда начала сбор улик в рамках этого расследования. В МИД РФ заявляли ранее, что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования". В ДНР же сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато. По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.

https://ria.ru/20230217/istrebiteli-1852795961.html

https://ria.ru/20230218/khersh-1852810867.html

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в мире, украина, донбасс, россия, энтони блинкен, государственный департамент сша, европейский суд по правам человека (еспч), международный уголовный суд