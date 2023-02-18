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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости, 18.02.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении

ВС России в ходе наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожили до 150 украинских военных, 10 единиц техники, а также 3 склада боеприпасов... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T14:29

2023-02-18T14:29

2023-02-18T15:02

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. ВС России в ходе наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожили до 150 украинских военных, 10 единиц техники, а также 3 склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск, сообщили в субботу в Минобороны России."На Донецком направлении за сутки уничтожено до 150-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град" и самоходная гаубица "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Авдеевки и Красногоровки в ДНР уничтожены три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

авдеевка

красногоровка

украина

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Минобороны об освобождении населенного пункта Гряниковка в Харьковской области Минобороны об освобождении населенного пункта Гряниковка в Харьковской области 2023-02-18T14:29 true PT3M33S

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в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, авдеевка, красногоровка, украина