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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости, 18.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230218/poteri-1852854990.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости, 18.02.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении
ВС России в ходе наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожили до 150 украинских военных, 10 единиц техники, а также 3 склада боеприпасов... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T14:29
2023-02-18T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
авдеевка
красногоровка
украина
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. ВС России в ходе наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожили до 150 украинских военных, 10 единиц техники, а также 3 склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск, сообщили в субботу в Минобороны России."На Донецком направлении за сутки уничтожено до 150-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град" и самоходная гаубица "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Авдеевки и Красногоровки в ДНР уничтожены три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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Минобороны об освобождении населенного пункта Гряниковка в Харьковской области
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в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, авдеевка, красногоровка, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Красногоровка, Украина
14:29 18.02.2023 (обновлено: 15:02 18.02.2023)
 
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении

Минобороны: украинские войска за сутки потеряли до 150 военных на Донецком направлении

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБоевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К вооруженных сил России
Боевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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Боевая работа бронированных самоходных машин БРМ-1К вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. ВС России в ходе наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожили до 150 украинских военных, 10 единиц техники, а также 3 склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На Донецком направлении за сутки уничтожено до 150-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град" и самоходная гаубица "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районе Авдеевки и Красногоровки в ДНР уничтожены три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаКрасногоровкаУкраина
 
 
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