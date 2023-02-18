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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости, 18.02.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении
ВС России в ходе наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожили до 150 украинских военных, 10 единиц техники, а также 3 склада боеприпасов... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T14:29
2023-02-18T14:29
2023-02-18T15:02
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авдеевка
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. ВС России в ходе наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожили до 150 украинских военных, 10 единиц техники, а также 3 склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск, сообщили в субботу в Минобороны России."На Донецком направлении за сутки уничтожено до 150-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град" и самоходная гаубица "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Авдеевки и Красногоровки в ДНР уничтожены три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны об освобождении населенного пункта Гряниковка в Харьковской области
Минобороны об освобождении населенного пункта Гряниковка в Харьковской области
2023-02-18T14:29
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Красногоровка, Украина
14:29 18.02.2023 (обновлено: 15:02 18.02.2023)
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении
Минобороны: украинские войска за сутки потеряли до 150 военных на Донецком направлении