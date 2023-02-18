https://ria.ru/20230218/polyanskiy-1852805553.html

Полянский: Россия будет добиваться расследования подрыва "Северного потока"

Полянский: Россия будет добиваться расследования подрыва "Северного потока" - РИА Новости, 18.02.2023

Полянский: Россия будет добиваться расследования подрыва "Северного потока"

Россия будет добиваться проведения на следующей неделе голосования в СБ ООН по своему проекту резолюции о расследовании диверсии на "Северном потоке", написал в РИА Новости, 18.02.2023

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2023-02-18T00:11

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оон

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дмитрий полянский

в мире

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ООН, 18 фев – РИА Новости. Россия будет добиваться проведения на следующей неделе голосования в СБ ООН по своему проекту резолюции о расследовании диверсии на "Северном потоке", написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский."Сегодня мы распространили в СБ проект резолюции о проведении под эгидой генсекретаря ООН независимого международного расследования подрыва "Северного потока". Будем добиваться голосования по нему на следующей неделе", - указал он.

https://ria.ru/20230216/isklyuchenie-1852535606.html

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россия, оон, северный поток, дмитрий полянский, в мире