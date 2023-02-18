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Полянский: Россия будет добиваться расследования подрыва "Северного потока" - РИА Новости, 18.02.2023
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Полянский: Россия будет добиваться расследования подрыва "Северного потока"
Полянский: Россия будет добиваться расследования подрыва "Северного потока" - РИА Новости, 18.02.2023
Полянский: Россия будет добиваться расследования подрыва "Северного потока"
Россия будет добиваться проведения на следующей неделе голосования в СБ ООН по своему проекту резолюции о расследовании диверсии на "Северном потоке", написал в РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T00:11
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россия
оон
северный поток
дмитрий полянский
в мире
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ООН, 18 фев – РИА Новости. Россия будет добиваться проведения на следующей неделе голосования в СБ ООН по своему проекту резолюции о расследовании диверсии на "Северном потоке", написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский."Сегодня мы распространили в СБ проект резолюции о проведении под эгидой генсекретаря ООН независимого международного расследования подрыва "Северного потока". Будем добиваться голосования по нему на следующей неделе", - указал он.
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россия, оон, северный поток, дмитрий полянский, в мире
Россия, ООН, Северный поток, Дмитрий Полянский, В мире
00:11 18.02.2023 (обновлено: 00:25 18.02.2023)
 
Полянский: Россия будет добиваться расследования подрыва "Северного потока"

Полянский: Россия будет добиваться голосования по резолюции о подрыве "Северного потока"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкСаммит государств – членов Совета Безопасности ООН
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 фев – РИА Новости. Россия будет добиваться проведения на следующей неделе голосования в СБ ООН по своему проекту резолюции о расследовании диверсии на "Северном потоке", написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Сегодня мы распространили в СБ проект резолюции о проведении под эгидой генсекретаря ООН независимого международного расследования подрыва "Северного потока". Будем добиваться голосования по нему на следующей неделе", - указал он.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 21:20
В ООН прокомментировали призывы к исключению России из организации
 
РоссияООНСеверный потокДмитрий ПолянскийВ мире
 
 
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