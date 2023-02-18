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Полянский: Россия будет добиваться расследования подрыва "Северного потока"
Полянский: Россия будет добиваться расследования подрыва "Северного потока" - РИА Новости, 18.02.2023
Полянский: Россия будет добиваться расследования подрыва "Северного потока"
Россия будет добиваться проведения на следующей неделе голосования в СБ ООН по своему проекту резолюции о расследовании диверсии на "Северном потоке", написал в РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T00:11
2023-02-18T00:11
2023-02-18T00:25
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ООН, 18 фев – РИА Новости. Россия будет добиваться проведения на следующей неделе голосования в СБ ООН по своему проекту резолюции о расследовании диверсии на "Северном потоке", написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский."Сегодня мы распространили в СБ проект резолюции о проведении под эгидой генсекретаря ООН независимого международного расследования подрыва "Северного потока". Будем добиваться голосования по нему на следующей неделе", - указал он.
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россия, оон, северный поток, дмитрий полянский, в мире
Россия, ООН, Северный поток, Дмитрий Полянский, В мире
00:11 18.02.2023 (обновлено: 00:25 18.02.2023)
Полянский: Россия будет добиваться расследования подрыва "Северного потока"
Полянский: Россия будет добиваться голосования по резолюции о подрыве "Северного потока"