https://ria.ru/20230218/peru-1852826483.html

Парламент Перу объявил персоной нон грата президента Колумбии

Парламент Перу объявил персоной нон грата президента Колумбии - РИА Новости, 18.02.2023

Парламент Перу объявил персоной нон грата президента Колумбии

Парламент Перу проголосовал за то, чтобы объявить персоной нон грата президента Колумбии Густаво Петро из-за его высказываний о полиции страны. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T09:45

2023-02-18T09:45

2023-02-18T09:45

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колумбия

перу

густаво петро

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Парламент Перу проголосовал за то, чтобы объявить персоной нон грата президента Колумбии Густаво Петро из-за его высказываний о полиции страны. Глава парламентского комитета по международным делам Мария дель Кармен Альва Прието, которая представила депутатам инициативу, отметила, что президент Колумбии непрерывно осуществлял политическое вмешательство в дела Перу и оскорбил национальную полицию, сравнив ее с нацистскими войсками во время публичного выступления 11 февраля. "Была поддержана резолюция, в которой предлагалось выразить свое неприятие высказываний президента Колумбии Густаво Петро и объявить его персоной нон грата", - говорится в заявлении. На парламентском сайте отмечается, что инициативу поддержали 72 депутата, против выступили 29 и семь воздержались. Конгресс попросил министерство иностранных дел использовать соответствующие дипломатические каналы для передачи документа полномочному посланнику Колумбии в Перу Эуфрасио Моралесу.

https://ria.ru/20230213/boluarte-1851700315.html

https://ria.ru/20230108/besporyadki-1843548513.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, колумбия, перу, густаво петро