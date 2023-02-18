Рейтинг@Mail.ru
Парламент Перу объявил персоной нон грата президента Колумбии - РИА Новости, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230218/peru-1852826483.html
Парламент Перу объявил персоной нон грата президента Колумбии
Парламент Перу объявил персоной нон грата президента Колумбии - РИА Новости, 18.02.2023
Парламент Перу объявил персоной нон грата президента Колумбии
Парламент Перу проголосовал за то, чтобы объявить персоной нон грата президента Колумбии Густаво Петро из-за его высказываний о полиции страны. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T09:45
2023-02-18T09:45
в мире
колумбия
перу
густаво петро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105032/43/1050324393_0:254:2966:1922_1920x0_80_0_0_6fa3612c2f30036117d02f22eb11cfa6.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Парламент Перу проголосовал за то, чтобы объявить персоной нон грата президента Колумбии Густаво Петро из-за его высказываний о полиции страны. Глава парламентского комитета по международным делам Мария дель Кармен Альва Прието, которая представила депутатам инициативу, отметила, что президент Колумбии непрерывно осуществлял политическое вмешательство в дела Перу и оскорбил национальную полицию, сравнив ее с нацистскими войсками во время публичного выступления 11 февраля. "Была поддержана резолюция, в которой предлагалось выразить свое неприятие высказываний президента Колумбии Густаво Петро и объявить его персоной нон грата", - говорится в заявлении. На парламентском сайте отмечается, что инициативу поддержали 72 депутата, против выступили 29 и семь воздержались. Конгресс попросил министерство иностранных дел использовать соответствующие дипломатические каналы для передачи документа полномочному посланнику Колумбии в Перу Эуфрасио Моралесу.
https://ria.ru/20230213/boluarte-1851700315.html
https://ria.ru/20230108/besporyadki-1843548513.html
колумбия
перу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105032/43/1050324393_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_8d10f02491dca3852909ba5b20491617.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия, перу, густаво петро
В мире, Колумбия, Перу, Густаво Петро
09:45 18.02.2023
 
Парламент Перу объявил персоной нон грата президента Колумбии

Парламент Перу объявил персоной нон грата президента Колумбии из-за его слов о полиции

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в медиабанкЛима
Лима - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в медиабанк
Лима. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Парламент Перу проголосовал за то, чтобы объявить персоной нон грата президента Колумбии Густаво Петро из-за его высказываний о полиции страны.
Глава парламентского комитета по международным делам Мария дель Кармен Альва Прието, которая представила депутатам инициативу, отметила, что президент Колумбии непрерывно осуществлял политическое вмешательство в дела Перу и оскорбил национальную полицию, сравнив ее с нацистскими войсками во время публичного выступления 11 февраля.
Дина Болуарте - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 14:27
Опрос: большинство перуанцев выступили против президента страны Болуарте
"Была поддержана резолюция, в которой предлагалось выразить свое неприятие высказываний президента Колумбии Густаво Петро и объявить его персоной нон грата", - говорится в заявлении.
На парламентском сайте отмечается, что инициативу поддержали 72 депутата, против выступили 29 и семь воздержались.
Конгресс попросил министерство иностранных дел использовать соответствующие дипломатические каналы для передачи документа полномочному посланнику Колумбии в Перу Эуфрасио Моралесу.
Вид на город Сан-Паулу - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 23:49
Президент Колумбии назвал беспорядки в Бразилии ударом фашизма
 
В миреКолумбияПеруГуставо Петро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала