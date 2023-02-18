https://ria.ru/20230218/peregovory-1852823327.html

В Вашингтоне пройдут секретные переговоры с главой МИД Тайваня, пишут СМИ

В Вашингтоне пройдут секретные переговоры с главой МИД Тайваня, пишут СМИ - РИА Новости, 18.02.2023

В Вашингтоне пройдут секретные переговоры с главой МИД Тайваня, пишут СМИ

Белый дом на следующей неделе проведет в Вашингтоне секретные переговоры с министром иностранных дел Тайваня Джозефом Ву и советником по национальной... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T09:19

2023-02-18T09:19

2023-02-18T09:19

в мире

сша

тайвань

нэнси пелоси

венди шерман

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Белый дом на следующей неделе проведет в Вашингтоне секретные переговоры с министром иностранных дел Тайваня Джозефом Ву и советником по национальной безопасности Веллингтоном Ку, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.Как отмечает издание, речь идет о специальном дипломатическом диалоге, который должен остаться закрытым, чтобы не вызвать гневной реакции Китая.Сообщается, что тайваньская делегация прибудет в Вашингтон в выходные и на следующей неделе встретится с заместителем советника президента США по национальной безопасности Джоном Файнером. Не исключено, что участие во встрече примет заместитель госсекретаря Венди Шерман.Встреча состоится на фоне нового обострения отношений между Вашингтоном и Пекином из-за китайского аэростата, пересекшего США и перехваченного над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230217/tayvan-1852680792.html

https://ria.ru/20230216/tayvan-1852402274.html

сша

тайвань

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, тайвань, нэнси пелоси, венди шерман