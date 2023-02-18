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В Вашингтоне пройдут секретные переговоры с главой МИД Тайваня, пишут СМИ - РИА Новости, 18.02.2023
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В Вашингтоне пройдут секретные переговоры с главой МИД Тайваня, пишут СМИ
В Вашингтоне пройдут секретные переговоры с главой МИД Тайваня, пишут СМИ - РИА Новости, 18.02.2023
В Вашингтоне пройдут секретные переговоры с главой МИД Тайваня, пишут СМИ
Белый дом на следующей неделе проведет в Вашингтоне секретные переговоры с министром иностранных дел Тайваня Джозефом Ву и советником по национальной... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T09:19
2023-02-18T09:19
в мире
сша
тайвань
нэнси пелоси
венди шерман
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Белый дом на следующей неделе проведет в Вашингтоне секретные переговоры с министром иностранных дел Тайваня Джозефом Ву и советником по национальной безопасности Веллингтоном Ку, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.Как отмечает издание, речь идет о специальном дипломатическом диалоге, который должен остаться закрытым, чтобы не вызвать гневной реакции Китая.Сообщается, что тайваньская делегация прибудет в Вашингтон в выходные и на следующей неделе встретится с заместителем советника президента США по национальной безопасности Джоном Файнером. Не исключено, что участие во встрече примет заместитель госсекретаря Венди Шерман.Встреча состоится на фоне нового обострения отношений между Вашингтоном и Пекином из-за китайского аэростата, пересекшего США и перехваченного над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230217/tayvan-1852680792.html
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в мире, сша, тайвань, нэнси пелоси, венди шерман
В мире, США, Тайвань, Нэнси Пелоси, Венди Шерман
09:19 18.02.2023
 
В Вашингтоне пройдут секретные переговоры с главой МИД Тайваня, пишут СМИ

FT: Белый дом проведет в Вашингтоне секретные переговоры с главой МИД Тайваня Джозефом Ву

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Белый дом на следующей неделе проведет в Вашингтоне секретные переговоры с министром иностранных дел Тайваня Джозефом Ву и советником по национальной безопасности Веллингтоном Ку, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Как отмечает издание, речь идет о специальном дипломатическом диалоге, который должен остаться закрытым, чтобы не вызвать гневной реакции Китая.
Сообщается, что тайваньская делегация прибудет в Вашингтон в выходные и на следующей неделе встретится с заместителем советника президента США по национальной безопасности Джоном Файнером. Не исключено, что участие во встрече примет заместитель госсекретаря Венди Шерман.
Встреча состоится на фоне нового обострения отношений между Вашингтоном и Пекином из-за китайского аэростата, пересекшего США и перехваченного над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 14:22
На Тайвань прибыл чиновник Пентагона, курирующий отношения с Китаем
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года на тот момент спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 14:01
США разрабатывают план по Тайваню с учетом уроков украинского кризиса
 
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