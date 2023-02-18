https://ria.ru/20230218/pelmeni-1852828748.html

Врач рассказала, как правильно употреблять пельмени

Врач рассказала, как правильно употреблять пельмени - РИА Новости, 18.02.2023

Врач рассказала, как правильно употреблять пельмени

Пельмени лучше выбрать с диетическим мясом или рыбой, а заправить натуральным йогуртом, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T10:06

2023-02-18T10:06

2023-02-18T10:06

еда

антонина стародубова

общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пельмени лучше выбрать с диетическим мясом или рыбой, а заправить натуральным йогуртом, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в День пельменей. "Пельмени, вареники, манты, хинкали – блюдо, состоящее из теста и начинки, пищевая ценность которого напрямую зависит от входящих в него ингредиентов. Чем более жирные сорта мяса используются при приготовлении пельменей, чем больше сахара и жиров добавляется в начинку для приготовления вареников, чем больше масла, тем калорийнее получается блюдо. Для начинок лучше выбрать сорта диетического мяса и птицы - кролика, индейку, курицу, рыбу, для вареников подойдет творог пониженной жирности, начинка из различных ягод, желательно без добавления сахара, или овощей", - рассказала Стародубова. По её словам, калорийность блюда будет зависеть и от способа кулинарной обработки, при обжаривании она значительно повышается. Пельмени и вареники рекомендуется отваривать, приготавливать на пару или запекать после отваривания без добавления дополнительных жиров. "При этом для заправки блюда лучше не использовать жирные, соленые или сладкие соусы, можно подать блюдо с натуральным йогуртом или сметаной пониженной жирности", - рассказала Стародубова. Диетолог отметила, что при приобретении полуфабриката в магазине или готового блюда на предприятиях общественного питания, обязательно нужно обращать внимание на состав ингредиентов и калорийность в пересчете на порцию блюда. "Пельмени и вареники являются, несомненно, вкусным и популярным блюдом, и здоровому человеку не нужно от них отказываться. Главное - соблюдать меру, порции в 200-250 граммов будет вполне достаточно", - отметила собеседница агентства. По её словам, пельмени и вареники в классическом исполнении достаточно тяжелая для усвоения пища, поэтому для детей стоит выбирать специальные виды детских вареников и пельменей, которые можно включать в питание детей с трех лет. А людям с различными хроническими заболеваниями по вопросу употребления в пищу тех или иных продуктов и блюд необходимо проконсультироваться с врачом. "Что же касается напитков, то к вареникам или пельменям хорошо подойдут различные виды чая, возможно с добавлением лимона или ароматных трав - душицы, лаванды или мяты, желательно без сахара. Употребление сладких напитков рекомендуется ограничить, а лучшим напитком для утоления жажды является питьевая вода", - добавила Стародубова.

https://ria.ru/20230218/pelmeni-1852821108.html

https://ria.ru/20230217/tseny-1852593358.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

еда, антонина стародубова, общество