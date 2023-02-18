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Эксперт рассказала, почему пельмени слипаются во время готовки - РИА Новости, 18.02.2023
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Эксперт рассказала, почему пельмени слипаются во время готовки
Эксперт рассказала, почему пельмени слипаются во время готовки - РИА Новости, 18.02.2023
Эксперт рассказала, почему пельмени слипаются во время готовки
Слипшиеся пельмени могут говорить о нарушении условий хранения и транспортировки, сообщила РИА Новости специалист инспекции по качеству пищевой продукции МосГИК РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T08:45
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Слипшиеся пельмени могут говорить о нарушении условий хранения и транспортировки, сообщила РИА Новости специалист инспекции по качеству пищевой продукции МосГИК Елена Павлова в День пельменей. "Изделия могут быть разнообразной формы и массы в зависимости от наименования полуфабриката, не слипшиеся, не деформированные края, хорошо заделаны, фарш не выступает, поверхность сухая. Слипшиеся пельмени могут говорить о нарушении условий хранения или транспортировки", - рассказала Павлова. По ее словам, перед покупкой мясных полуфабрикатов следует внимательно ознакомиться с маркировкой. "В мясных полуфабрикатах категории А содержится самое большое количество мяса. Чем натуральнее состав, тем лучше. Наличие в составе ароматизаторов, куриной кожи, мяса птицы механической обвалки, соединительной ткани говядины или свинины, шпика свинины, усилителей вкуса и аромата, стабилизаторов, растительных белков, антиокислителей, загустителей удешевляет и негативно сказывается на качестве продукта", - рассказала эксперт. Собеседница агентства пояснила, что если пельмени выбираются для ребенка, то следует покупать продукцию, выработанную в соответствии с ГОСТ 32750-2014 "Полуфабрикаты в тесте замороженные для детского питания. Технические условия". В соответствии с данным ГОСТом, полуфабрикаты вырабатываются двух категорий – А и Б. "В ГОСТе также указаны наименование пельменей и состав. Например, в состав начинки пельменей "Детские" входят говядина, свинина, сухое молоко, репчатый лук, душистый перец, поваренная соль, вода; в состав тестовой оболочки - пшеничная мука, куриные яйца, поваренная соль, вода. Производитель не имеет право использовать наименование "Детские", если на маркировку пельменей не нанесен ГОСТ 32750 и состав продукта отличается от вышеуказанного. В соответствии с ГОСТ 32750-2014 также могут вырабатываться пельмени следующих наименований – "Классные", "Тимка", - добавила Павлова. Она отметила, что для тех, кто следит за фигурой, необходимо обращать внимание как на состав, так и на пищевую ценность продукта. Пищевая ценность обязательно должна быть указана на маркировке. "Идеальный вариант – употреблять в пищу пельмени сразу после термической обработки. Хранить сваренные пельмени не рекомендуется, однако в случае необходимости можно хранить в холодильнике не более 24 часов", - подчеркнула эксперт.
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Влада Копылова
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еда, россия
Еда, Россия
08:45 18.02.2023
 
Эксперт рассказала, почему пельмени слипаются во время готовки

Эксперт Павлова: слипшиеся пельмени могут говорить о нарушениях хранения и транспортировки

© Depositphotos.com / Photosiber Пельмени
Пельмени - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© Depositphotos.com / Photosiber
Пельмени. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Слипшиеся пельмени могут говорить о нарушении условий хранения и транспортировки, сообщила РИА Новости специалист инспекции по качеству пищевой продукции МосГИК Елена Павлова в День пельменей.
"Изделия могут быть разнообразной формы и массы в зависимости от наименования полуфабриката, не слипшиеся, не деформированные края, хорошо заделаны, фарш не выступает, поверхность сухая. Слипшиеся пельмени могут говорить о нарушении условий хранения или транспортировки", - рассказала Павлова.
По ее словам, перед покупкой мясных полуфабрикатов следует внимательно ознакомиться с маркировкой.
"В мясных полуфабрикатах категории А содержится самое большое количество мяса. Чем натуральнее состав, тем лучше. Наличие в составе ароматизаторов, куриной кожи, мяса птицы механической обвалки, соединительной ткани говядины или свинины, шпика свинины, усилителей вкуса и аромата, стабилизаторов, растительных белков, антиокислителей, загустителей удешевляет и негативно сказывается на качестве продукта", - рассказала эксперт.
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Собеседница агентства пояснила, что если пельмени выбираются для ребенка, то следует покупать продукцию, выработанную в соответствии с ГОСТ 32750-2014 "Полуфабрикаты в тесте замороженные для детского питания. Технические условия". В соответствии с данным ГОСТом, полуфабрикаты вырабатываются двух категорий – А и Б.
"В ГОСТе также указаны наименование пельменей и состав. Например, в состав начинки пельменей "Детские" входят говядина, свинина, сухое молоко, репчатый лук, душистый перец, поваренная соль, вода; в состав тестовой оболочки - пшеничная мука, куриные яйца, поваренная соль, вода. Производитель не имеет право использовать наименование "Детские", если на маркировку пельменей не нанесен ГОСТ 32750 и состав продукта отличается от вышеуказанного. В соответствии с ГОСТ 32750-2014 также могут вырабатываться пельмени следующих наименований – "Классные", "Тимка", - добавила Павлова.
Она отметила, что для тех, кто следит за фигурой, необходимо обращать внимание как на состав, так и на пищевую ценность продукта. Пищевая ценность обязательно должна быть указана на маркировке.
"Идеальный вариант – употреблять в пищу пельмени сразу после термической обработки. Хранить сваренные пельмени не рекомендуется, однако в случае необходимости можно хранить в холодильнике не более 24 часов", - подчеркнула эксперт.
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