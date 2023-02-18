https://ria.ru/20230218/otkaz-1852806312.html

В Британии рассказали, что заставит США отказаться от поддержки Киева

В Британии рассказали, что заставит США отказаться от поддержки Киева - РИА Новости, 18.02.2023

В Британии рассказали, что заставит США отказаться от поддержки Киева

Перенапряжение сил и нехватка военных ресурсов могут заставить США отказаться от дальнейшей поддержки Украины, заявил обозреватель британской газеты Times... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T01:00

2023-02-18T01:00

2023-02-18T01:00

в мире

украина

сша

россия

нато

пентагон

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Перенапряжение сил и нехватка военных ресурсов могут заставить США отказаться от дальнейшей поддержки Украины, заявил обозреватель британской газеты Times Джерард Бейкер.По его мнению, в США за кулисами звучат "весьма неоднозначные сигналы". В качестве подтверждения своих слов он приводит изменчивость американского общественного и политического мнения в вопросе поддержки Украины."Ослабление поддержки отражает сохранившиеся опасения относительно рисков эскалации. <...> Также растет обеспокоенность по поводу влияния конфликта на американские стратегические приоритеты и ресурсы", — добавил Бейкер.Таким образом, в США усиливаются страхи из-за "перенапряжения сил" и нехватки военных ресурсов, резюмировал обозреватель.Ранее стало известно, что Пентагон пересмотрит запасы оружия из-за Украины.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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https://ria.ru/20230217/pyata-1852567867.html

украина

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, россия, нато, пентагон