В Британии рассказали, что заставит США отказаться от поддержки Киева
Times: истощение военных ресурсов заставит США отказаться от дальнейшей поддержки Украины
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Перенапряжение сил и нехватка военных ресурсов могут заставить США отказаться от дальнейшей поддержки Украины, заявил обозреватель британской газеты Times Джерард Бейкер.
"Исход этого конфликта, как и любого другого, будет определяться синтезом военной мощи и политической воли. Но, в отличие от большинства вооруженных столкновений, в этом кризисе политическую волю должен проявлять не участник боевых действий, Украина, а страны, которые поставляют ей боевую технику. А здесь налицо две асимметрии, которые по-прежнему работают в пользу России. Это асимметрия решимости и целей", — написал он.
По его мнению, в США за кулисами звучат "весьма неоднозначные сигналы". В качестве подтверждения своих слов он приводит изменчивость американского общественного и политического мнения в вопросе поддержки Украины.
"Ослабление поддержки отражает сохранившиеся опасения относительно рисков эскалации. <...> Также растет обеспокоенность по поводу влияния конфликта на американские стратегические приоритеты и ресурсы", — добавил Бейкер.
Таким образом, в США усиливаются страхи из-за "перенапряжения сил" и нехватки военных ресурсов, резюмировал обозреватель.
Ранее стало известно, что Пентагон пересмотрит запасы оружия из-за Украины.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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