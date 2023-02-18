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Кулеба обсудил с главами МИД G7 "быстрые поставки" оружия Украине
Кулеба обсудил с главами МИД G7 "быстрые поставки" оружия Украине - РИА Новости, 18.02.2023
Кулеба обсудил с главами МИД G7 "быстрые поставки" оружия Украине
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на встрече с коллегами из стран "Большой семерки" обсудили "быстрые поставки" необходимого оружия для украинской... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T16:31
2023-02-18T16:31
2023-02-18T16:31
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на встрече с коллегами из стран "Большой семерки" обсудили "быстрые поставки" необходимого оружия для украинской армии в 2023 году. Ранее Кулеба заявлял, что Киев особенно интересуют истребители из США, Великобритании, Франции и Германии, однако, по его словам, ни одна страна мира не готова на данный момент их поставлять украинской армии. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230217/ukraina-1852738988.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, g7, япония, нато
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, G7, Япония, НАТО
Кулеба обсудил с главами МИД G7 "быстрые поставки" оружия Украине
Кулеба обсудил с главами МИД стран G7 "быстрые поставки" оружия для украинской армии