https://ria.ru/20230218/orban-1852906273.html

Венгрия должна оставаться в стороне от украинского конфликта, заявил Орбан

Венгрия должна оставаться в стороне от украинского конфликта, заявил Орбан - РИА Новости, 18.02.2023

Венгрия должна оставаться в стороне от украинского конфликта, заявил Орбан

Будапешт должен оставаться в стороне от конфликта на Украине, это единственное правильное решение, и никто не заставит Венгрию его изменить, потому что она... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T22:04

2023-02-18T22:04

2023-02-18T22:04

в мире

венгрия

украина

будапешт

виктор орбан

нато

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792105290_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_7418a3dc3f4c74360925344a8edda732.jpg

БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Будапешт должен оставаться в стороне от конфликта на Украине, это единственное правильное решение, и никто не заставит Венгрию его изменить, потому что она суверенная и свободная страна, не признающая над собой никого, кроме Бога, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, если 2022 год был самым тяжелым для Венгрии после краха социалистического строя, 2023 год станет "самым опасным", поскольку страну "подстерегают две большие опасности - инфляция и война". "Как мы можем победить справиться с опасностью войны? Мы бы хотели ее закончить, но у нас недостаточно для этого сил, это не наша весовая категория. Поэтому если мы хотим сберечь Венгрию, хотим для себя мирной жизни, у нас остается единственный выбор - необходимо держаться в стороне от... (конфликта - ред.) России и Украины. Это не было просто до сих пор и не будет после, потому что мы часть западного мира, члены НАТО и ЕС, а там все, кроме нас, на стороне войны или, как минимум, ведут себя так", - сказал Орбан в ходе речи, посвященной итогам 2022 года. По его словам, конфликт разворачивается не между "армиями добра и зла", а между "двумя славянскими странами", и он "пока что ограничен". "Может ли Венгрия в таких обстоятельствах противоречащим союзникам способом занимать сторону мира? Конечно, мы можем, ведь Венгрия самостоятельная, свободная и суверенная страна, и, кроме Господа Бога, мы над собой никого не признаем. Но правильно ли оставаться в стороне от войны?.. Убежден, что правильно, даже единственно правильно", - сказал он. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.

https://ria.ru/20230218/orban-1852881707.html

https://ria.ru/20230218/orban-1852896589.html

венгрия

украина

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, украина, будапешт, виктор орбан, нато, евросоюз