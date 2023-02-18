Орбан: мир, в отличие от Европы, разделяет позицию Венгрии по санкциям
Орбан: позиция Венгрии относительно санкций — исключение лишь в Европе, мир ее разделяет
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Венгрия не намерена изолироваться от "здравомыслящей части мира", где разделяют ее позицию относительно санкций против РФ, в отличие от Европы, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Мы не соглашаемся на введение санкций (против российских) нефти, газа, атомной энергии, это разрушило бы Венгрию. Из национальной консультации мы знаем, что в этом существует национальное единство. Поэтому мы сохраняем экономическое сотрудничество с Россией и даже советуем это всему Западному миру, потому что без связей не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров", - сказал Орбан в ходе речи, посвященной итогам 2022 года.
Он также отметил, что по этой причине Венгрия не соглашается на включение российских церковных деятелей в санкционные списки, "довольно и того вреда, что это может происходить с актерами и спортсменами".
"Мы не изолируемся от здравомыслящей части мира. Венгерское понимание только в Европе является исключением, в мире оно общепринятое", - сказал Орбан.
Национальная консультация в Венгрии продлилась с 14 октября по 15 декабря, граждан просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В консультации приняли участие почти 1,4 миллиона из 10 миллионов жителей страны.
Правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред". По словам представителя кабмина, Будапешт рассчитывает, что в Брюсселе прислушаются к однозначным результатам консультации и предпримут меры по пересмотру санкционной политики, от которой страдает экономика Европы. Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что ЕК приняла к сведению результаты национальной консультации в Венгрии.