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Орбан: мир, в отличие от Европы, разделяет позицию Венгрии по санкциям - РИА Новости, 18.02.2023
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Орбан: мир, в отличие от Европы, разделяет позицию Венгрии по санкциям
Орбан: мир, в отличие от Европы, разделяет позицию Венгрии по санкциям - РИА Новости, 18.02.2023
Орбан: мир, в отличие от Европы, разделяет позицию Венгрии по санкциям
Венгрия не намерена изолироваться от "здравомыслящей части мира", где разделяют ее позицию относительно санкций против РФ, в отличие от Европы, заявил... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T20:44
2023-02-18T20:44
в мире
венгрия
европа
россия
виктор орбан
еврокомиссия
санкции
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Венгрия не намерена изолироваться от "здравомыслящей части мира", где разделяют ее позицию относительно санкций против РФ, в отличие от Европы, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Он также отметил, что по этой причине Венгрия не соглашается на включение российских церковных деятелей в санкционные списки, "довольно и того вреда, что это может происходить с актерами и спортсменами". "Мы не изолируемся от здравомыслящей части мира. Венгерское понимание только в Европе является исключением, в мире оно общепринятое", - сказал Орбан. Национальная консультация в Венгрии продлилась с 14 октября по 15 декабря, граждан просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В консультации приняли участие почти 1,4 миллиона из 10 миллионов жителей страны. Правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред". По словам представителя кабмина, Будапешт рассчитывает, что в Брюсселе прислушаются к однозначным результатам консультации и предпримут меры по пересмотру санкционной политики, от которой страдает экономика Европы. Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что ЕК приняла к сведению результаты национальной консультации в Венгрии.
https://ria.ru/20230218/orban-1852898250.html
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в мире, венгрия, европа, россия, виктор орбан, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Европа, Россия, Виктор Орбан, Еврокомиссия, Санкции, Санкции в отношении России
20:44 18.02.2023
 
Орбан: мир, в отличие от Европы, разделяет позицию Венгрии по санкциям

Орбан: позиция Венгрии относительно санкций — исключение лишь в Европе, мир ее разделяет

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Венгрия не намерена изолироваться от "здравомыслящей части мира", где разделяют ее позицию относительно санкций против РФ, в отличие от Европы, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Мы не соглашаемся на введение санкций (против российских) нефти, газа, атомной энергии, это разрушило бы Венгрию. Из национальной консультации мы знаем, что в этом существует национальное единство. Поэтому мы сохраняем экономическое сотрудничество с Россией и даже советуем это всему Западному миру, потому что без связей не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров", - сказал Орбан в ходе речи, посвященной итогам 2022 года.
Он также отметил, что по этой причине Венгрия не соглашается на включение российских церковных деятелей в санкционные списки, "довольно и того вреда, что это может происходить с актерами и спортсменами".
"Мы не изолируемся от здравомыслящей части мира. Венгерское понимание только в Европе является исключением, в мире оно общепринятое", - сказал Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 20:37
Будапешт не может ставить интересы Украины выше венгерских, заявил Орбан
Национальная консультация в Венгрии продлилась с 14 октября по 15 декабря, граждан просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В консультации приняли участие почти 1,4 миллиона из 10 миллионов жителей страны.
Правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред". По словам представителя кабмина, Будапешт рассчитывает, что в Брюсселе прислушаются к однозначным результатам консультации и предпримут меры по пересмотру санкционной политики, от которой страдает экономика Европы. Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что ЕК приняла к сведению результаты национальной консультации в Венгрии.
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 15:59
Главы МИД G7 договорились об усилении антироссийских санкций
 
В миреВенгрияЕвропаРоссияВиктор ОрбанЕврокомиссияСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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