https://ria.ru/20230218/orban-1852898700.html

Орбан: мир, в отличие от Европы, разделяет позицию Венгрии по санкциям

Орбан: мир, в отличие от Европы, разделяет позицию Венгрии по санкциям - РИА Новости, 18.02.2023

Орбан: мир, в отличие от Европы, разделяет позицию Венгрии по санкциям

Венгрия не намерена изолироваться от "здравомыслящей части мира", где разделяют ее позицию относительно санкций против РФ, в отличие от Европы, заявил... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T20:44

2023-02-18T20:44

2023-02-18T20:44

в мире

венгрия

европа

россия

виктор орбан

еврокомиссия

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100277/26/1002772600_0:27:2818:1612_1920x0_80_0_0_0f5206d0fa1597964d8e57220524fd1b.jpg

БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Венгрия не намерена изолироваться от "здравомыслящей части мира", где разделяют ее позицию относительно санкций против РФ, в отличие от Европы, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Он также отметил, что по этой причине Венгрия не соглашается на включение российских церковных деятелей в санкционные списки, "довольно и того вреда, что это может происходить с актерами и спортсменами". "Мы не изолируемся от здравомыслящей части мира. Венгерское понимание только в Европе является исключением, в мире оно общепринятое", - сказал Орбан. Национальная консультация в Венгрии продлилась с 14 октября по 15 декабря, граждан просили высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты. В отличие от референдумов, национальные консультации не предполагают порога явки. В консультации приняли участие почти 1,4 миллиона из 10 миллионов жителей страны. Правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред". По словам представителя кабмина, Будапешт рассчитывает, что в Брюсселе прислушаются к однозначным результатам консультации и предпримут меры по пересмотру санкционной политики, от которой страдает экономика Европы. Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что ЕК приняла к сведению результаты национальной консультации в Венгрии.

https://ria.ru/20230218/orban-1852898250.html

https://ria.ru/20230218/g7-1852863571.html

венгрия

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, европа, россия, виктор орбан, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии