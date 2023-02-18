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Будапешт не может ставить интересы Украины выше венгерских, заявил Орбан - РИА Новости, 18.02.2023
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Будапешт не может ставить интересы Украины выше венгерских, заявил Орбан
Будапешт не может ставить интересы Украины выше венгерских, заявил Орбан - РИА Новости, 18.02.2023
Будапешт не может ставить интересы Украины выше венгерских, заявил Орбан
Для правительства Венгрии было бы неправильно ставить интересы Украины выше венгерских, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T20:37
2023-02-18T20:37
в мире
украина
венгрия
будапешт
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Для правительства Венгрии было бы неправильно ставить интересы Украины выше венгерских, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Он напомнил, что Венгрия не отправляет оружие Киеву, потому что это противоречит ее национальным интересам, однако оказывает гуманитарную помощь прибывающим в страну украинским беженцам. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.
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в мире, украина, венгрия, будапешт, виктор орбан
В мире, Украина, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан
20:37 18.02.2023
 
Будапешт не может ставить интересы Украины выше венгерских, заявил Орбан

Орбан: с точки зрения морали неправильно ставить украинские интересы выше венгерских

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Для правительства Венгрии было бы неправильно ставить интересы Украины выше венгерских, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Венгрия признает юридическое право Украины на самооборону... но ни с какой точки зрения, в том числе моральной, не было бы правильно с нашей стороны ставить интересы Украины выше венгерских интересов", - сказал Орбан в ходе речи, посвященной итогам 2022 года.
Он напомнил, что Венгрия не отправляет оружие Киеву, потому что это противоречит ее национальным интересам, однако оказывает гуманитарную помощь прибывающим в страну украинским беженцам.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 20:21
Орбан рассказал, как Запад превратил украинский конфликт в общеевропейский
 
В миреУкраинаВенгрияБудапештВиктор Орбан
 
 
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