Будапешт не может ставить интересы Украины выше венгерских, заявил Орбан
Орбан: с точки зрения морали неправильно ставить украинские интересы выше венгерских
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Для правительства Венгрии было бы неправильно ставить интересы Украины выше венгерских, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Венгрия признает юридическое право Украины на самооборону... но ни с какой точки зрения, в том числе моральной, не было бы правильно с нашей стороны ставить интересы Украины выше венгерских интересов", - сказал Орбан в ходе речи, посвященной итогам 2022 года.
Он напомнил, что Венгрия не отправляет оружие Киеву, потому что это противоречит ее национальным интересам, однако оказывает гуманитарную помощь прибывающим в страну украинским беженцам.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.