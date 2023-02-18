https://ria.ru/20230218/orban-1852898250.html

Будапешт не может ставить интересы Украины выше венгерских, заявил Орбан

Будапешт не может ставить интересы Украины выше венгерских, заявил Орбан - РИА Новости, 18.02.2023

Будапешт не может ставить интересы Украины выше венгерских, заявил Орбан

Для правительства Венгрии было бы неправильно ставить интересы Украины выше венгерских, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T20:37

2023-02-18T20:37

2023-02-18T20:37

в мире

украина

венгрия

будапешт

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Для правительства Венгрии было бы неправильно ставить интересы Украины выше венгерских, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Он напомнил, что Венгрия не отправляет оружие Киеву, потому что это противоречит ее национальным интересам, однако оказывает гуманитарную помощь прибывающим в страну украинским беженцам. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.

https://ria.ru/20230218/orban-1852896589.html

украина

венгрия

будапешт

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, венгрия, будапешт, виктор орбан