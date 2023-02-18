Рейтинг@Mail.ru
Орбан рассказал, как Запад превратил украинский конфликт в общеевропейский - РИА Новости, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230218/orban-1852896589.html
Орбан рассказал, как Запад превратил украинский конфликт в общеевропейский
Орбан рассказал, как Запад превратил украинский конфликт в общеевропейский - РИА Новости, 18.02.2023
Орбан рассказал, как Запад превратил украинский конфликт в общеевропейский
Запад мог бы дать гарантии о том, что Украина не вступит в НАТО, тогда конфликт остался бы локальным, как и в 2008 и 2014 годах, однако Брюссель превратил его в РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T20:21
2023-02-18T20:21
в мире
украина
венгрия
брюссель
виктор орбан
николя саркози
ангела меркель
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792105290_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_7418a3dc3f4c74360925344a8edda732.jpg
БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Запад мог бы дать гарантии о том, что Украина не вступит в НАТО, тогда конфликт остался бы локальным, как и в 2008 и 2014 годах, однако Брюссель превратил его в общеевропейский, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Запад мог бы следовать стратегии локализации конфликта, как уже поступал в 2008 году под руководством президента Франции Николя Саркози, и проведении мирных переговоров, как в 2014 году под руководством канцлера Германии Ангелы Меркель. "Год назад Запад выбрал другое решение... Он не изолировал конфликт, а поднял его на общеевропейский уровень. Его можно было квалифицировать как локальную региональную войну или как вооруженный конфликт между двумя славянскими государствами, как предлагала Венгрия. То, что произошло - еще один аргумент против брюссельского сверхгосударства и в пользу сильных национальных государств. Когда государства-члены принимали решение, наступил мир. Когда имперский центр решал - война", - сказал Орбан. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230218/orban-1852880375.html
украина
венгрия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792105290_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_17bcc7ee0801b6ab83c614da1a3ac283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, николя саркози, ангела меркель, нато
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Николя Саркози, Ангела Меркель, НАТО
20:21 18.02.2023
 
Орбан рассказал, как Запад превратил украинский конфликт в общеевропейский

Орбан: Запад мог бы дать гарантии о непринятии Украины в НАТО, оставив конфликт локальным

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Запад мог бы дать гарантии о том, что Украина не вступит в НАТО, тогда конфликт остался бы локальным, как и в 2008 и 2014 годах, однако Брюссель превратил его в общеевропейский, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Так не должно было произойти. Точнее, могло произойти и по-другому. Мы могли бы дать гарантии, что не примем Украину в НАТО, но сделали наоборот и подтвердили свое предыдущее решение 2008 года, что мы их примем", - сказал Орбан в ходе речи, посвященной итогам 2022 года.
По его словам, Запад мог бы следовать стратегии локализации конфликта, как уже поступал в 2008 году под руководством президента Франции Николя Саркози, и проведении мирных переговоров, как в 2014 году под руководством канцлера Германии Ангелы Меркель.
"Год назад Запад выбрал другое решение... Он не изолировал конфликт, а поднял его на общеевропейский уровень. Его можно было квалифицировать как локальную региональную войну или как вооруженный конфликт между двумя славянскими государствами, как предлагала Венгрия. То, что произошло - еще один аргумент против брюссельского сверхгосударства и в пользу сильных национальных государств. Когда государства-члены принимали решение, наступил мир. Когда имперский центр решал - война", - сказал Орбан.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 18:06
Европа может дойти и до отправки "миротворцев" на Украину, считает Орбан
 
В миреУкраинаВенгрияБрюссельВиктор ОрбанНиколя СаркозиАнгела МеркельНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала