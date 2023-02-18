https://ria.ru/20230218/orban-1852896589.html

Орбан рассказал, как Запад превратил украинский конфликт в общеевропейский

Орбан рассказал, как Запад превратил украинский конфликт в общеевропейский - РИА Новости, 18.02.2023

Орбан рассказал, как Запад превратил украинский конфликт в общеевропейский

Запад мог бы дать гарантии о том, что Украина не вступит в НАТО, тогда конфликт остался бы локальным, как и в 2008 и 2014 годах, однако Брюссель превратил его в РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T20:21

2023-02-18T20:21

2023-02-18T20:21

в мире

украина

венгрия

брюссель

виктор орбан

николя саркози

ангела меркель

нато

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БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Запад мог бы дать гарантии о том, что Украина не вступит в НАТО, тогда конфликт остался бы локальным, как и в 2008 и 2014 годах, однако Брюссель превратил его в общеевропейский, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Запад мог бы следовать стратегии локализации конфликта, как уже поступал в 2008 году под руководством президента Франции Николя Саркози, и проведении мирных переговоров, как в 2014 году под руководством канцлера Германии Ангелы Меркель. "Год назад Запад выбрал другое решение... Он не изолировал конфликт, а поднял его на общеевропейский уровень. Его можно было квалифицировать как локальную региональную войну или как вооруженный конфликт между двумя славянскими государствами, как предлагала Венгрия. То, что произошло - еще один аргумент против брюссельского сверхгосударства и в пользу сильных национальных государств. Когда государства-члены принимали решение, наступил мир. Когда имперский центр решал - война", - сказал Орбан. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230218/orban-1852880375.html

украина

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, николя саркози, ангела меркель, нато