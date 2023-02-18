Рейтинг@Mail.ru
Орбан назвал условие для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230218/orban-1852881707.html
Орбан назвал условие для завершения конфликта на Украине
Орбан назвал условие для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 18.02.2023
Орбан назвал условие для завершения конфликта на Украине
Конфликт на Украине может закончиться только переговорами РФ и США, это неизбежно произойдет, но чем позже, тем выше будет цена, заявил премьер-министр Венгрии... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T18:14
2023-02-18T21:20
в мире
украина
россия
сша
виктор орбан
венгрия
москва
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152897/36/1528973649_0:0:2787:1569_1920x0_80_0_0_5d7f1dd772ee6a745dc23582b5f1db2c.jpg
БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине может закончиться только переговорами РФ и США, это неизбежно произойдет, но чем позже, тем выше будет цена, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мы знаем, что переговоры будут идти не между русскими и украинцами. Мир наступит, когда переговоры друг с другом проведут американцы и русские. Это неизбежно произойдет, но чем позже - тем большую цену должны будут заплатить все", - сказал Орбан в ходе речи, посвященной итогам 2022 года. Ранее он заявил, что мир на Украине наступит тогда, когда этого захотят США.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
https://ria.ru/20230218/vengriya-1852876202.html
https://ria.ru/20230218/orban-1852898250.html
украина
россия
сша
венгрия
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152897/36/1528973649_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_02b48cf7339d627f121f5e2b86c54327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, виктор орбан, венгрия, москва, киев, оон, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, США, Виктор Орбан, Венгрия, Москва, Киев, ООН, Владимир Зеленский
18:14 18.02.2023 (обновлено: 21:20 18.02.2023)
 
Орбан назвал условие для завершения конфликта на Украине

Орбан: конфликт на Украине закончится только переговорами России и США, они неизбежны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине может закончиться только переговорами РФ и США, это неизбежно произойдет, но чем позже, тем выше будет цена, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы знаем, что переговоры будут идти не между русскими и украинцами. Мир наступит, когда переговоры друг с другом проведут американцы и русские. Это неизбежно произойдет, но чем позже - тем большую цену должны будут заплатить все", - сказал Орбан в ходе речи, посвященной итогам 2022 года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 17:51
Венгрия не считает Россию угрозой безопасности всей Европы, заявил Орбан
Ранее он заявил, что мир на Украине наступит тогда, когда этого захотят США.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 20:37
Будапешт не может ставить интересы Украины выше венгерских, заявил Орбан
 
В миреУкраинаРоссияСШАВиктор ОрбанВенгрияМоскваКиевООНВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала