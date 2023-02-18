https://ria.ru/20230218/orban-1852881707.html

Орбан назвал условие для завершения конфликта на Украине

Орбан назвал условие для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 18.02.2023

Орбан назвал условие для завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине может закончиться только переговорами РФ и США, это неизбежно произойдет, но чем позже, тем выше будет цена, заявил премьер-министр Венгрии... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T18:14

2023-02-18T18:14

2023-02-18T21:20

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БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине может закончиться только переговорами РФ и США, это неизбежно произойдет, но чем позже, тем выше будет цена, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мы знаем, что переговоры будут идти не между русскими и украинцами. Мир наступит, когда переговоры друг с другом проведут американцы и русские. Это неизбежно произойдет, но чем позже - тем большую цену должны будут заплатить все", - сказал Орбан в ходе речи, посвященной итогам 2022 года. Ранее он заявил, что мир на Украине наступит тогда, когда этого захотят США.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.

https://ria.ru/20230218/vengriya-1852876202.html

https://ria.ru/20230218/orban-1852898250.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

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