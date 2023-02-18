https://ria.ru/20230218/orban-1852880375.html
Европа может дойти и до отправки "миротворцев" на Украину, считает Орбан
Европа может дойти и до отправки "миротворцев" на Украину, считает Орбан - РИА Новости, 18.02.2023
Европа может дойти и до отправки "миротворцев" на Украину, считает Орбан
Европа постоянно балансирует на грани войны с Россией, фактически, косвенная война уже идет, поскольку Запад поставляет все более смертоносное оружие Киеву и... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T18:06
2023-02-18T18:06
2023-02-18T18:48
в мире
европа
украина
киев
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Европа постоянно балансирует на грани войны с Россией, фактически, косвенная война уже идет, поскольку Запад поставляет все более смертоносное оружие Киеву и может дойти даже до отправки "миротворческих войск", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.По его словам, страны Европы "как лунатики на крыше" постоянно балансируют на грани войны с Россией."Если ты поставляешь оружие, если ты предоставляешь спутниковую информацию, если ты обучаешь солдат одной из воюющих сторон, если ты финансируешь работу всего государственного аппарата, а против другой стороны вводишь санкции, то что бы ты ни говорил, ты участвуешь в войне, пока что косвенно", - сказал Орбан в ходе речи, посвященной итогам 2022 года.Он напомнил, что, например, Германия начинала с поставок Украине касок. "Продолжили поставкой не летального оружия, сейчас отправляем танки, и уже на повестке дня истребители, скоро мы услышим о так называемых миротворческих войсках", - сказал Орбан.Он подчеркнул, что единственный правильный выход для Венгрии - остаться в стороне от конфликта, поскольку он происходит "между двумя славянскими народами" и не является "своим" для венгров.
https://ria.ru/20230218/vengriya-1852876202.html
https://ria.ru/20230218/orban-1852881707.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, европа, украина, киев, виктор орбан
В мире, Европа, Украина, Киев, Виктор Орбан
18:06 18.02.2023 (обновлено: 18:48 18.02.2023)
Европа может дойти и до отправки "миротворцев" на Украину, считает Орбан
Орбан: Европа в поставках оружия Киеву может дойти и до отправки "миротворческих войск"