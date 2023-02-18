Рейтинг@Mail.ru
Европа может дойти и до отправки "миротворцев" на Украину, считает Орбан - РИА Новости, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230218/orban-1852880375.html
Европа может дойти и до отправки "миротворцев" на Украину, считает Орбан
Европа может дойти и до отправки "миротворцев" на Украину, считает Орбан - РИА Новости, 18.02.2023
Европа может дойти и до отправки "миротворцев" на Украину, считает Орбан
Европа постоянно балансирует на грани войны с Россией, фактически, косвенная война уже идет, поскольку Запад поставляет все более смертоносное оружие Киеву и... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T18:06
2023-02-18T18:48
в мире
европа
украина
киев
виктор орбан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833317904_0:73:2049:1225_1920x0_80_0_0_c23cbb777b331525de2969dbafc8e878.jpg
БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Европа постоянно балансирует на грани войны с Россией, фактически, косвенная война уже идет, поскольку Запад поставляет все более смертоносное оружие Киеву и может дойти даже до отправки "миротворческих войск", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.По его словам, страны Европы "как лунатики на крыше" постоянно балансируют на грани войны с Россией."Если ты поставляешь оружие, если ты предоставляешь спутниковую информацию, если ты обучаешь солдат одной из воюющих сторон, если ты финансируешь работу всего государственного аппарата, а против другой стороны вводишь санкции, то что бы ты ни говорил, ты участвуешь в войне, пока что косвенно", - сказал Орбан в ходе речи, посвященной итогам 2022 года.Он напомнил, что, например, Германия начинала с поставок Украине касок. "Продолжили поставкой не летального оружия, сейчас отправляем танки, и уже на повестке дня истребители, скоро мы услышим о так называемых миротворческих войсках", - сказал Орбан.Он подчеркнул, что единственный правильный выход для Венгрии - остаться в стороне от конфликта, поскольку он происходит "между двумя славянскими народами" и не является "своим" для венгров.
https://ria.ru/20230218/vengriya-1852876202.html
https://ria.ru/20230218/orban-1852881707.html
европа
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833317904_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_b286312602a3d1982b7170c4181ce211.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, киев, виктор орбан
В мире, Европа, Украина, Киев, Виктор Орбан
18:06 18.02.2023 (обновлено: 18:48 18.02.2023)
 
Европа может дойти и до отправки "миротворцев" на Украину, считает Орбан

Орбан: Европа в поставках оружия Киеву может дойти и до отправки "миротворческих войск"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Европа постоянно балансирует на грани войны с Россией, фактически, косвенная война уже идет, поскольку Запад поставляет все более смертоносное оружие Киеву и может дойти даже до отправки "миротворческих войск", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, страны Европы "как лунатики на крыше" постоянно балансируют на грани войны с Россией.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 17:51
Венгрия не считает Россию угрозой безопасности всей Европы, заявил Орбан
"Если ты поставляешь оружие, если ты предоставляешь спутниковую информацию, если ты обучаешь солдат одной из воюющих сторон, если ты финансируешь работу всего государственного аппарата, а против другой стороны вводишь санкции, то что бы ты ни говорил, ты участвуешь в войне, пока что косвенно", - сказал Орбан в ходе речи, посвященной итогам 2022 года.
Он напомнил, что, например, Германия начинала с поставок Украине касок. "Продолжили поставкой не летального оружия, сейчас отправляем танки, и уже на повестке дня истребители, скоро мы услышим о так называемых миротворческих войсках", - сказал Орбан.
Он подчеркнул, что единственный правильный выход для Венгрии - остаться в стороне от конфликта, поскольку он происходит "между двумя славянскими народами" и не является "своим" для венгров.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 18:14
Орбан назвал условие для завершения конфликта на Украине
 
В миреЕвропаУкраинаКиевВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала