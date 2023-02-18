https://ria.ru/20230218/opyt-1852831935.html

Буркина-Фасо интересуется российским военным опытом, заявила глава МИД

Буркина-Фасо интересуется российским военным опытом, заявила глава МИД - РИА Новости, 18.02.2023

Буркина-Фасо интересуется российским военным опытом, заявила глава МИД

Буркино-Фасо испытывает особый интерес к получению российского опыта в военной области, заявила РИА Новости глава МИД западноафриканского государства Оливия... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T10:42

2023-02-18T10:42

2023-02-18T10:46

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буркина-фасо

россия

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АДДИС-АБЕБА, 18 фев - РИА Новости. Буркино-Фасо испытывает особый интерес к получению российского опыта в военной области, заявила РИА Новости глава МИД западноафриканского государства Оливия Руамба. Министр отметила, что взаимодействие двух стран в этой сфере никогда не прекращалось, о чем свидетельствует постоянно увеличивающееся число буркинийских военных, которые проходят обучение в России. "Поэтому российский атташе по вопросам обороны иногда приезжает в Буркина-Фасо. Он проживает в Аккре (столица Ганы), но его юрисдикция - Буркина-Фасо, и он время от времени приезжает для обмена опытом с нашими коллегами", - сказала министр. Она отметила официальный характер отношений Буркина-Фасо и России в военной сфере, которые с российской стороны также обеспечивает посольство в Абиджане (столица Кот-д'Ивуара).

https://ria.ru/20230125/burkina-faso-1847435850.html

буркина-фасо

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, буркина-фасо, россия