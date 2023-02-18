Рейтинг@Mail.ru
Буркина-Фасо интересуется российским военным опытом, заявила глава МИД - РИА Новости, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230218/opyt-1852831935.html
Буркина-Фасо интересуется российским военным опытом, заявила глава МИД
Буркина-Фасо интересуется российским военным опытом, заявила глава МИД - РИА Новости, 18.02.2023
Буркина-Фасо интересуется российским военным опытом, заявила глава МИД
Буркино-Фасо испытывает особый интерес к получению российского опыта в военной области, заявила РИА Новости глава МИД западноафриканского государства Оливия... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T10:42
2023-02-18T10:46
в мире
буркина-фасо
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821548482_0:147:3001:1835_1920x0_80_0_0_fd1b2dceae01105ead58141883c819c0.jpg
АДДИС-АБЕБА, 18 фев - РИА Новости. Буркино-Фасо испытывает особый интерес к получению российского опыта в военной области, заявила РИА Новости глава МИД западноафриканского государства Оливия Руамба. Министр отметила, что взаимодействие двух стран в этой сфере никогда не прекращалось, о чем свидетельствует постоянно увеличивающееся число буркинийских военных, которые проходят обучение в России. "Поэтому российский атташе по вопросам обороны иногда приезжает в Буркина-Фасо. Он проживает в Аккре (столица Ганы), но его юрисдикция - Буркина-Фасо, и он время от времени приезжает для обмена опытом с нашими коллегами", - сказала министр. Она отметила официальный характер отношений Буркина-Фасо и России в военной сфере, которые с российской стороны также обеспечивает посольство в Абиджане (столица Кот-д'Ивуара).
https://ria.ru/20230125/burkina-faso-1847435850.html
буркина-фасо
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821548482_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_5ea986358355ee9d76a454bf140c46fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, буркина-фасо, россия
В мире, Буркина-Фасо, Россия
10:42 18.02.2023 (обновлено: 10:46 18.02.2023)
 
Буркина-Фасо интересуется российским военным опытом, заявила глава МИД

Глава МИД Руамба: Буркина-Фасо испытывает особый интерес к российскому военному опыту

© AP Photo / Sophie GarciaБуркина-Фасо
Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Sophie Garcia
Буркина-Фасо. Архивное фото
Читать ria.ru в
АДДИС-АБЕБА, 18 фев - РИА Новости. Буркино-Фасо испытывает особый интерес к получению российского опыта в военной области, заявила РИА Новости глава МИД западноафриканского государства Оливия Руамба.
Министр отметила, что взаимодействие двух стран в этой сфере никогда не прекращалось, о чем свидетельствует постоянно увеличивающееся число буркинийских военных, которые проходят обучение в России.
"Поэтому российский атташе по вопросам обороны иногда приезжает в Буркина-Фасо. Он проживает в Аккре (столица Ганы), но его юрисдикция - Буркина-Фасо, и он время от времени приезжает для обмена опытом с нашими коллегами", - сказала министр.
Она отметила официальный характер отношений Буркина-Фасо и России в военной сфере, которые с российской стороны также обеспечивает посольство в Абиджане (столица Кот-д'Ивуара).
Французские военные - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 19:56
Территорию Буркина-Фасо покинут 400 французских военных
 
В миреБуркина-ФасоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала