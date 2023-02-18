https://ria.ru/20230218/opyt-1852831935.html
Буркина-Фасо интересуется российским военным опытом, заявила глава МИД
Буркина-Фасо интересуется российским военным опытом, заявила глава МИД - РИА Новости, 18.02.2023
Буркина-Фасо интересуется российским военным опытом, заявила глава МИД
Буркино-Фасо испытывает особый интерес к получению российского опыта в военной области, заявила РИА Новости глава МИД западноафриканского государства Оливия... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T10:42
2023-02-18T10:42
2023-02-18T10:46
в мире
буркина-фасо
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821548482_0:147:3001:1835_1920x0_80_0_0_fd1b2dceae01105ead58141883c819c0.jpg
АДДИС-АБЕБА, 18 фев - РИА Новости. Буркино-Фасо испытывает особый интерес к получению российского опыта в военной области, заявила РИА Новости глава МИД западноафриканского государства Оливия Руамба. Министр отметила, что взаимодействие двух стран в этой сфере никогда не прекращалось, о чем свидетельствует постоянно увеличивающееся число буркинийских военных, которые проходят обучение в России. "Поэтому российский атташе по вопросам обороны иногда приезжает в Буркина-Фасо. Он проживает в Аккре (столица Ганы), но его юрисдикция - Буркина-Фасо, и он время от времени приезжает для обмена опытом с нашими коллегами", - сказала министр. Она отметила официальный характер отношений Буркина-Фасо и России в военной сфере, которые с российской стороны также обеспечивает посольство в Абиджане (столица Кот-д'Ивуара).
https://ria.ru/20230125/burkina-faso-1847435850.html
буркина-фасо
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821548482_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_5ea986358355ee9d76a454bf140c46fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, буркина-фасо, россия
В мире, Буркина-Фасо, Россия
10:42 18.02.2023 (обновлено: 10:46 18.02.2023)
Буркина-Фасо интересуется российским военным опытом, заявила глава МИД
Глава МИД Руамба: Буркина-Фасо испытывает особый интерес к российскому военному опыту