Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительстве ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой десять натовских снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОкно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Донецка
Окно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров за три минуты, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.27 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 13.30 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.