https://ria.ru/20230218/obstrel-1852855931.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 18.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров за три минуты, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T14:37

2023-02-18T14:37

2023-02-18T14:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров за три минуты, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230218/boepripas-1852835387.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, нато