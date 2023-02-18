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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 18.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 18.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров за три минуты, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T14:37
2023-02-18T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров за три минуты, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк
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в мире, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
14:37 18.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Представительстве ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой десять натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОкно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Донецка
Окно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Окно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров за три минуты, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.27 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 13.30 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Боеприпас с неизвестным отравляющим веществом, сброшенный на позиции российских войск - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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