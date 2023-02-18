https://ria.ru/20230218/obekt-1852856935.html
В Хмельницком поразили военный объект, сообщили власти
В Хмельницком поразили военный объект, сообщили власти - РИА Новости, 18.02.2023
В Хмельницком поразили военный объект, сообщили власти
Военный объект был поражен в городе Хмельницкий на западе Украины, заявил глава местной областной администрации Сергей Гамалий. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T14:50
2023-02-18T14:50
2023-02-18T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкий (город)
украина
хмельницкая область
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Военный объект был поражен в городе Хмельницкий на западе Украины, заявил глава местной областной администрации Сергей Гамалий. Ранее почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе и в Хмельницкой области, после чего местные власти сообщили о двух взрывах в областном центре. "Как вы знаете, в девять часов (10.00 мск - ред.) нанесли два ракетных удара: один из них пришелся по военному объекту, второй пришелся рядом с военным объектом", - заявил Гамалий в эфире единого украинского телемарафона. Тип военного объекта не сообщается. Указывается лишь, что в результате его поражения начался большой пожар, который удалось ликвидировать через два часа. Гамалий сообщил о двух пострадавших гражданских: мужчина получил осколочное ранение, а легкие ранения также получила женщина, находившаяся в момент попадания в помещении. Местные СМИ сообщали о мощном взрыве на месте попадания, в 10 многоэтажках были выбиты стекла и разрушены балконы, сообщалось о повреждении трех учебных заведений.
https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, хмельницкий (город), украина, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкий (город), Украина, Хмельницкая область
14:50 18.02.2023 (обновлено: 16:09 18.02.2023)
В Хмельницком поразили военный объект, сообщили власти
Глава администрации заявил о повреждении военного объекта в Хмельницком на западе Украины