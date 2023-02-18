Рейтинг@Mail.ru
В Хмельницком поразили военный объект, сообщили власти - РИА Новости, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230218/obekt-1852856935.html
В Хмельницком поразили военный объект, сообщили власти
В Хмельницком поразили военный объект, сообщили власти - РИА Новости, 18.02.2023
В Хмельницком поразили военный объект, сообщили власти
Военный объект был поражен в городе Хмельницкий на западе Украины, заявил глава местной областной администрации Сергей Гамалий. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T14:50
2023-02-18T16:09
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкий (город)
украина
хмельницкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847083191_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9bf894a0a629d4b20db92bc5c373ab53.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Военный объект был поражен в городе Хмельницкий на западе Украины, заявил глава местной областной администрации Сергей Гамалий. Ранее почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе и в Хмельницкой области, после чего местные власти сообщили о двух взрывах в областном центре. "Как вы знаете, в девять часов (10.00 мск - ред.) нанесли два ракетных удара: один из них пришелся по военному объекту, второй пришелся рядом с военным объектом", - заявил Гамалий в эфире единого украинского телемарафона. Тип военного объекта не сообщается. Указывается лишь, что в результате его поражения начался большой пожар, который удалось ликвидировать через два часа. Гамалий сообщил о двух пострадавших гражданских: мужчина получил осколочное ранение, а легкие ранения также получила женщина, находившаяся в момент попадания в помещении. Местные СМИ сообщали о мощном взрыве на месте попадания, в 10 многоэтажках были выбиты стекла и разрушены балконы, сообщалось о повреждении трех учебных заведений.
https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html
хмельницкий (город)
украина
хмельницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847083191_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_439cf0b8313328e575fc1ae043211a88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хмельницкий (город), украина, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкий (город), Украина, Хмельницкая область
14:50 18.02.2023 (обновлено: 16:09 18.02.2023)
 
В Хмельницком поразили военный объект, сообщили власти

Глава администрации заявил о повреждении военного объекта в Хмельницком на западе Украины

© iStock.com / Farion_OГород Хмельницкий, Украина
Город Хмельницкий, Украина - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© iStock.com / Farion_O
Город Хмельницкий, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Военный объект был поражен в городе Хмельницкий на западе Украины, заявил глава местной областной администрации Сергей Гамалий.
Ранее почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе и в Хмельницкой области, после чего местные власти сообщили о двух взрывах в областном центре.
"Как вы знаете, в девять часов (10.00 мск - ред.) нанесли два ракетных удара: один из них пришелся по военному объекту, второй пришелся рядом с военным объектом", - заявил Гамалий в эфире единого украинского телемарафона.
Тип военного объекта не сообщается. Указывается лишь, что в результате его поражения начался большой пожар, который удалось ликвидировать через два часа. Гамалий сообщил о двух пострадавших гражданских: мужчина получил осколочное ранение, а легкие ранения также получила женщина, находившаяся в момент попадания в помещении. Местные СМИ сообщали о мощном взрыве на месте попадания, в 10 многоэтажках были выбиты стекла и разрушены балконы, сообщалось о повреждении трех учебных заведений.
Военнослужащие танка Т-72 Вооруженных сил России в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Они выжидают момент". Что намечается в зоне СВО
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкий (город)УкраинаХмельницкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала