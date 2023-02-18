https://ria.ru/20230218/obekt-1852856935.html

В Хмельницком поразили военный объект, сообщили власти

В Хмельницком поразили военный объект, сообщили власти - РИА Новости, 18.02.2023

В Хмельницком поразили военный объект, сообщили власти

Военный объект был поражен в городе Хмельницкий на западе Украины, заявил глава местной областной администрации Сергей Гамалий. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T14:50

2023-02-18T14:50

2023-02-18T16:09

специальная военная операция на украине

в мире

хмельницкий (город)

украина

хмельницкая область

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Военный объект был поражен в городе Хмельницкий на западе Украины, заявил глава местной областной администрации Сергей Гамалий. Ранее почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе и в Хмельницкой области, после чего местные власти сообщили о двух взрывах в областном центре. "Как вы знаете, в девять часов (10.00 мск - ред.) нанесли два ракетных удара: один из них пришелся по военному объекту, второй пришелся рядом с военным объектом", - заявил Гамалий в эфире единого украинского телемарафона. Тип военного объекта не сообщается. Указывается лишь, что в результате его поражения начался большой пожар, который удалось ликвидировать через два часа. Гамалий сообщил о двух пострадавших гражданских: мужчина получил осколочное ранение, а легкие ранения также получила женщина, находившаяся в момент попадания в помещении. Местные СМИ сообщали о мощном взрыве на месте попадания, в 10 многоэтажках были выбиты стекла и разрушены балконы, сообщалось о повреждении трех учебных заведений.

https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html

хмельницкий (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, хмельницкий (город), украина, хмельницкая область