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Ростовским НКО помогли укрепить взаимодействие с новыми регионами - РИА Новости, 18.02.2023
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Ростовским НКО помогли укрепить взаимодействие с новыми регионами
Ростовским НКО помогли укрепить взаимодействие с новыми регионами - РИА Новости, 18.02.2023
Ростовским НКО помогли укрепить взаимодействие с новыми регионами
Ростовские некоммерческие организации получили из Фонда президентских грантов более 100 миллионов рублей на укрепление взаимодействия с новыми регионами РФ,... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T09:15
2023-02-18T09:15
ростов-на-дону
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовские некоммерческие организации получили из Фонда президентских грантов более 100 миллионов рублей на укрепление взаимодействия с новыми регионами РФ, рассказал РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев. "На укрепление взаимодействия с новыми регионами 29 донских социально ориентированных некоммерческих организаций получили из Фонда президентских грантов 100,9 миллиона рублей", - сказал он. Губернатор рассказал, что проекты прорабатываются по многим направлениям: восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, гуманитарное сотрудничество, развитие социальной сферы и торгово-экономических связей. "Наши эксперты участвуют в подготовке квалифицированных специалистов, их адаптации. Ростовская область вносит свой вклад в отбор и подготовку кадрового резерва для развития новых регионов РФ. Недавно Ростов-на-Дону принимал участников кадрового конкурса "Лидеры возрождения. ДНР", - напомнил он.
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ростов-на-дону, ростовская область, василий голубев
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Василий Голубев
09:15 18.02.2023
 
Ростовским НКО помогли укрепить взаимодействие с новыми регионами

Ростовские НКО получили средства на укрепление взаимодействия с новыми регионами

© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовские некоммерческие организации получили из Фонда президентских грантов более 100 миллионов рублей на укрепление взаимодействия с новыми регионами РФ, рассказал РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"На укрепление взаимодействия с новыми регионами 29 донских социально ориентированных некоммерческих организаций получили из Фонда президентских грантов 100,9 миллиона рублей", - сказал он.
Губернатор рассказал, что проекты прорабатываются по многим направлениям: восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, гуманитарное сотрудничество, развитие социальной сферы и торгово-экономических связей.
"Наши эксперты участвуют в подготовке квалифицированных специалистов, их адаптации. Ростовская область вносит свой вклад в отбор и подготовку кадрового резерва для развития новых регионов РФ. Недавно Ростов-на-Дону принимал участников кадрового конкурса "Лидеры возрождения. ДНР", - напомнил он.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 14:43
Госдума приняла базовый закон о мерах соцподдержки в новых регионах
 
Ростов-на-ДонуРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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