https://ria.ru/20230218/nko-1852823001.html

Ростовским НКО помогли укрепить взаимодействие с новыми регионами

Ростовским НКО помогли укрепить взаимодействие с новыми регионами - РИА Новости, 18.02.2023

Ростовским НКО помогли укрепить взаимодействие с новыми регионами

Ростовские некоммерческие организации получили из Фонда президентских грантов более 100 миллионов рублей на укрепление взаимодействия с новыми регионами РФ,... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T09:15

2023-02-18T09:15

2023-02-18T09:15

ростов-на-дону

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовские некоммерческие организации получили из Фонда президентских грантов более 100 миллионов рублей на укрепление взаимодействия с новыми регионами РФ, рассказал РИА Новости губернатор Ростовской области Василий Голубев. "На укрепление взаимодействия с новыми регионами 29 донских социально ориентированных некоммерческих организаций получили из Фонда президентских грантов 100,9 миллиона рублей", - сказал он. Губернатор рассказал, что проекты прорабатываются по многим направлениям: восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, гуманитарное сотрудничество, развитие социальной сферы и торгово-экономических связей. "Наши эксперты участвуют в подготовке квалифицированных специалистов, их адаптации. Ростовская область вносит свой вклад в отбор и подготовку кадрового резерва для развития новых регионов РФ. Недавно Ростов-на-Дону принимал участников кадрового конкурса "Лидеры возрождения. ДНР", - напомнил он.

https://ria.ru/20230214/zakon-1851946783.html

ростов-на-дону

ростовская область

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Влада Копылова

ростов-на-дону, ростовская область, василий голубев