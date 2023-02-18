https://ria.ru/20230218/natsbezopasnost-1852856354.html

Япония созвала заседание Совета нацбезопасности из-за запуска ракеты КНДР

Япония созвала заседание Совета нацбезопасности из-за запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 18.02.2023

Япония созвала заседание Совета нацбезопасности из-за запуска ракеты КНДР

Правительство Японии начало заседание национального совета безопасности в связи с падением северокорейской ракеты внутри исключительной экономической зоны... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T14:40

2023-02-18T14:40

2023-02-18T14:44

в мире

япония

хоккайдо

фумио кисида

кндр (северная корея)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936489_0:32:3584:2048_1920x0_80_0_0_53f670eb678fc081d75f9a4bafd2a787.jpg

ТОКИО, 18 фев – РИА Новости. Правительство Японии начало заседание национального совета безопасности в связи с падением северокорейской ракеты внутри исключительной экономической зоны страны, сообщило агентство Киодо. Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что выпущенная КНДР баллистическая ракета упала, предположительно, внутри исключительной экономической зоны Японии к западу от острова Хоккайдо. В свою очередь японские СМИ со ссылкой на министерство обороны привели детали полета ракеты. По информации военных, баллистическая ракета находилась в воздухе 66 минут. Она пролетела расстояние около 900 километров с максимальной высотой полета в 5,7 тысячи километров. Таким образом, военные не исключают, что Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты. В связи с ракетным испытанием правительство Японии заявило КНДР решительный протест по дипломатическим каналам в Пекине.

https://ria.ru/20230215/tomagavk-1852059991.html

япония

хоккайдо

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, хоккайдо, фумио кисида, кндр (северная корея)