Рейтинг@Mail.ru
Япония созвала заседание Совета нацбезопасности из-за запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230218/natsbezopasnost-1852856354.html
Япония созвала заседание Совета нацбезопасности из-за запуска ракеты КНДР
Япония созвала заседание Совета нацбезопасности из-за запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 18.02.2023
Япония созвала заседание Совета нацбезопасности из-за запуска ракеты КНДР
Правительство Японии начало заседание национального совета безопасности в связи с падением северокорейской ракеты внутри исключительной экономической зоны... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T14:40
2023-02-18T14:44
в мире
япония
хоккайдо
фумио кисида
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936489_0:32:3584:2048_1920x0_80_0_0_53f670eb678fc081d75f9a4bafd2a787.jpg
ТОКИО, 18 фев – РИА Новости. Правительство Японии начало заседание национального совета безопасности в связи с падением северокорейской ракеты внутри исключительной экономической зоны страны, сообщило агентство Киодо. Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что выпущенная КНДР баллистическая ракета упала, предположительно, внутри исключительной экономической зоны Японии к западу от острова Хоккайдо. В свою очередь японские СМИ со ссылкой на министерство обороны привели детали полета ракеты. По информации военных, баллистическая ракета находилась в воздухе 66 минут. Она пролетела расстояние около 900 километров с максимальной высотой полета в 5,7 тысячи километров. Таким образом, военные не исключают, что Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты. В связи с ракетным испытанием правительство Японии заявило КНДР решительный протест по дипломатическим каналам в Пекине.
https://ria.ru/20230215/tomagavk-1852059991.html
япония
хоккайдо
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936489_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_a4e75127e03a8bf89a4aba3b43485878.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, хоккайдо, фумио кисида, кндр (северная корея)
В мире, Япония, Хоккайдо, Фумио Кисида, КНДР (Северная Корея)
14:40 18.02.2023 (обновлено: 14:44 18.02.2023)
 
Япония созвала заседание Совета нацбезопасности из-за запуска ракеты КНДР

Kyodo: Токио созвал заседание Совета нацбезопасности из-за запуска ракеты со стороны КНДР

© iStock.com / AlxeyPnferovТокио, Япония
Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Токио, Япония . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 фев – РИА Новости. Правительство Японии начало заседание национального совета безопасности в связи с падением северокорейской ракеты внутри исключительной экономической зоны страны, сообщило агентство Киодо.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что выпущенная КНДР баллистическая ракета упала, предположительно, внутри исключительной экономической зоны Японии к западу от острова Хоккайдо.
В свою очередь японские СМИ со ссылкой на министерство обороны привели детали полета ракеты. По информации военных, баллистическая ракета находилась в воздухе 66 минут. Она пролетела расстояние около 900 километров с максимальной высотой полета в 5,7 тысячи километров. Таким образом, военные не исключают, что Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты.
В связи с ракетным испытанием правительство Японии заявило КНДР решительный протест по дипломатическим каналам в Пекине.
Запуск ракеты Томагавк из установки Mark 41 - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 04:46
Ракеты "Томагавк", которые хочет закупить Япония, смогут избегать перехвата
 
В миреЯпонияХоккайдоФумио КисидаКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала