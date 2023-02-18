https://ria.ru/20230218/natsbezopasnost-1852856354.html
Япония созвала заседание Совета нацбезопасности из-за запуска ракеты КНДР
Япония созвала заседание Совета нацбезопасности из-за запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 18.02.2023
Япония созвала заседание Совета нацбезопасности из-за запуска ракеты КНДР
Правительство Японии начало заседание национального совета безопасности в связи с падением северокорейской ракеты внутри исключительной экономической зоны... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T14:40
2023-02-18T14:40
2023-02-18T14:44
в мире
япония
хоккайдо
фумио кисида
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 18 фев – РИА Новости. Правительство Японии начало заседание национального совета безопасности в связи с падением северокорейской ракеты внутри исключительной экономической зоны страны, сообщило агентство Киодо. Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что выпущенная КНДР баллистическая ракета упала, предположительно, внутри исключительной экономической зоны Японии к западу от острова Хоккайдо. В свою очередь японские СМИ со ссылкой на министерство обороны привели детали полета ракеты. По информации военных, баллистическая ракета находилась в воздухе 66 минут. Она пролетела расстояние около 900 километров с максимальной высотой полета в 5,7 тысячи километров. Таким образом, военные не исключают, что Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты. В связи с ракетным испытанием правительство Японии заявило КНДР решительный протест по дипломатическим каналам в Пекине.
https://ria.ru/20230215/tomagavk-1852059991.html
япония
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в мире, япония, хоккайдо, фумио кисида, кндр (северная корея)
В мире, Япония, Хоккайдо, Фумио Кисида, КНДР (Северная Корея)
14:40 18.02.2023 (обновлено: 14:44 18.02.2023)
Япония созвала заседание Совета нацбезопасности из-за запуска ракеты КНДР
Kyodo: Токио созвал заседание Совета нацбезопасности из-за запуска ракеты со стороны КНДР