https://ria.ru/20230218/nato-1852861824.html

Киев ожидает приглашения в НАТО летом, заявил спикер Рады

Киев ожидает приглашения в НАТО летом, заявил спикер Рады - РИА Новости, 18.02.2023

Киев ожидает приглашения в НАТО летом, заявил спикер Рады

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Киев ожидает приглашения вступить в НАТО уже летом, на саммите альянса в Вильнюсе. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T15:43

2023-02-18T15:43

2023-02-18T15:43

в мире

украина

киев

вильнюс

владимир зеленский

руслан стефанчук

нато

верховная рада украины

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Киев ожидает приглашения вступить в НАТО уже летом, на саммите альянса в Вильнюсе. Ожидается, что главы МИД стран НАТО подготовят очередной саммит альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. "Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение (о вступлении в НАТО - ред.) и начнет свой путь в Альянс", - заявил Стефанчук в эфире единого украинского телемарафона. Стефанчук добавил, что вопрос вступления в НАТО, как и вступления в Евросоюз, обсуждался на Мюнхенской конференции вместе с наращиванием темпов и объемов поставки вооружения Украине и введения новых санкций против РФ. Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

https://ria.ru/20230214/nato-1851917789.html

https://ria.ru/20230216/sistema-1852424428.html

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вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, вильнюс, владимир зеленский, руслан стефанчук, нато, верховная рада украины, евросоюз