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Киев ожидает приглашения в НАТО летом, заявил спикер Рады - РИА Новости, 18.02.2023
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Киев ожидает приглашения в НАТО летом, заявил спикер Рады
Киев ожидает приглашения в НАТО летом, заявил спикер Рады - РИА Новости, 18.02.2023
Киев ожидает приглашения в НАТО летом, заявил спикер Рады
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Киев ожидает приглашения вступить в НАТО уже летом, на саммите альянса в Вильнюсе. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T15:43
2023-02-18T15:43
в мире
украина
киев
вильнюс
владимир зеленский
руслан стефанчук
нато
верховная рада украины
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Киев ожидает приглашения вступить в НАТО уже летом, на саммите альянса в Вильнюсе. Ожидается, что главы МИД стран НАТО подготовят очередной саммит альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. "Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение (о вступлении в НАТО - ред.) и начнет свой путь в Альянс", - заявил Стефанчук в эфире единого украинского телемарафона. Стефанчук добавил, что вопрос вступления в НАТО, как и вступления в Евросоюз, обсуждался на Мюнхенской конференции вместе с наращиванием темпов и объемов поставки вооружения Украине и введения новых санкций против РФ. Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
https://ria.ru/20230214/nato-1851917789.html
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в мире, украина, киев, вильнюс, владимир зеленский, руслан стефанчук, нато, верховная рада украины, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Вильнюс, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, НАТО, Верховная Рада Украины, Евросоюз
15:43 18.02.2023
 
Киев ожидает приглашения в НАТО летом, заявил спикер Рады

Спикер Рады Стефанчук: Киев ожидает приглашения в НАТО уже летом, на саммите в Вильнюсе

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Киев ожидает приглашения вступить в НАТО уже летом, на саммите альянса в Вильнюсе.
Ожидается, что главы МИД стран НАТО подготовят очередной саммит альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.
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"Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение (о вступлении в НАТО - ред.) и начнет свой путь в Альянс", - заявил Стефанчук в эфире единого украинского телемарафона.
Стефанчук добавил, что вопрос вступления в НАТО, как и вступления в Евросоюз, обсуждался на Мюнхенской конференции вместе с наращиванием темпов и объемов поставки вооружения Украине и введения новых санкций против РФ.
Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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В миреУкраинаКиевВильнюсВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукНАТОВерховная Рада УкраиныЕвросоюз
 
 
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