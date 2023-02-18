Киев ожидает приглашения в НАТО летом, заявил спикер Рады
Спикер Рады Стефанчук: Киев ожидает приглашения в НАТО уже летом, на саммите в Вильнюсе
© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Киев ожидает приглашения вступить в НАТО уже летом, на саммите альянса в Вильнюсе.
Ожидается, что главы МИД стран НАТО подготовят очередной саммит альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.
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"Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение (о вступлении в НАТО - ред.) и начнет свой путь в Альянс", - заявил Стефанчук в эфире единого украинского телемарафона.
Стефанчук добавил, что вопрос вступления в НАТО, как и вступления в Евросоюз, обсуждался на Мюнхенской конференции вместе с наращиванием темпов и объемов поставки вооружения Украине и введения новых санкций против РФ.
Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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