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В Латвии скрытые мотивы Запада на Украине описали одной поговоркой

В Латвии скрытые мотивы Запада на Украине описали одной поговоркой - РИА Новости, 18.02.2023

В Латвии скрытые мотивы Запада на Украине описали одной поговоркой

в украинском конфликте, поставляя Киеву вооружения, заявил бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью телеканалу TV24. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T03:01

2023-02-18T03:01

2023-02-18T03:16

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артис пабрикс

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Страны запада пытаются "поделить шкуру неубитого медведя" в украинском конфликте, поставляя Киеву вооружения, заявил бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью телеканалу TV24.По его словам, многие страны, которые оказывали Киеву минимальную поддержку или не оказывали ее вообще, в будущем захотят приобщиться к выгоде. Пабрикс считает, что найдутся те, кто "перевернет все наоборот и скажет: "мы теперь те, кто по-настоящему вам помог".На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230217/avtomobili-1852675800.html

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латвия, в мире, артис пабрикс, украина, киев