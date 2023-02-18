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В Латвии скрытые мотивы Запада на Украине описали одной поговоркой - РИА Новости, 18.02.2023
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В Латвии скрытые мотивы Запада на Украине описали одной поговоркой
В Латвии скрытые мотивы Запада на Украине описали одной поговоркой - РИА Новости, 18.02.2023
В Латвии скрытые мотивы Запада на Украине описали одной поговоркой
в украинском конфликте, поставляя Киеву вооружения, заявил бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью телеканалу TV24. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T03:01
2023-02-18T03:16
латвия
в мире
артис пабрикс
украина
киев
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Страны запада пытаются "поделить шкуру неубитого медведя" в украинском конфликте, поставляя Киеву вооружения, заявил бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью телеканалу TV24.По его словам, многие страны, которые оказывали Киеву минимальную поддержку или не оказывали ее вообще, в будущем захотят приобщиться к выгоде. Пабрикс считает, что найдутся те, кто "перевернет все наоборот и скажет: "мы теперь те, кто по-настоящему вам помог".На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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латвия, в мире, артис пабрикс, украина, киев
Латвия, В мире, Артис Пабрикс, Украина, Киев
03:01 18.02.2023 (обновлено: 03:16 18.02.2023)
 
В Латвии скрытые мотивы Запада на Украине описали одной поговоркой

Экс-глава минобороны Латвии Пабрикс: Запад делит шкуру медведя, наживаясь на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге
Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Страны запада пытаются "поделить шкуру неубитого медведя" в украинском конфликте, поставляя Киеву вооружения, заявил бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью телеканалу TV24.
"Мы не должны сомневаться в том, что все крупные страны Запада и западные компании уже потирают руки, чтобы поделить шкуру этого неубитого медведя. Конечно, украинский рынок очень прибылен", — высказался экс-министр.
По его словам, многие страны, которые оказывали Киеву минимальную поддержку или не оказывали ее вообще, в будущем захотят приобщиться к выгоде. Пабрикс считает, что найдутся те, кто "перевернет все наоборот и скажет: "мы теперь те, кто по-настоящему вам помог".
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие. Стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений лишь затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
Город Рига - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Вчера, 14:08
В Латвии будут передавать Украине конфискованные у пьяных водителей машины
 
ЛатвияВ миреАртис ПабриксУкраинаКиев
 
 
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