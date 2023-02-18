https://ria.ru/20230218/moskva-1852843942.html
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности - РИА Новости, 18.02.2023
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности
Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за ожидаемого в столице снегопада, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T12:35
2023-02-18T12:35
2023-02-18T12:35
общество
городское хозяйство москвы
москва
тинао
петр бирюков
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за ожидаемого в столице снегопада, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра отметил, что согласно прогнозам синоптиков, в ночь на воскресенье в столице ожидается сильный снегопад, который продлится до утра понедельника. Прирост свежевыпавшего снега составит до 10 сантиметров. Также в субботу и воскресенье временами возможен сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. "Городские службы работают в режиме повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. В уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников", – цитируют Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков будут проводить сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. "Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - говорится в сообщении. Отмечается, что для помощи водителям грузовых автомобилей организовано дежурство тягачей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО. В комплексе городского хозяйства просят горожан в непогоду быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
https://ria.ru/20230218/moskva-1852826713.html
https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, тинао, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков, Московское центральное кольцо (МЦК)
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за ожидаемого снегопада
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за ожидаемого в столице снегопада, сообщил
заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра отметил, что согласно прогнозам синоптиков, в ночь на воскресенье в столице ожидается сильный снегопад, который продлится до утра понедельника. Прирост свежевыпавшего снега составит до 10 сантиметров. Также в субботу и воскресенье временами возможен сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
"Городские службы работают в режиме повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. В уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников", – цитируют Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков будут проводить сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой.
"Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК
, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для помощи водителям грузовых автомобилей организовано дежурство тягачей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО
.
В комплексе городского хозяйства просят горожан в непогоду быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.