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В Москве мусоровоз задавил пенсионера - РИА Новости, 18.02.2023
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В Москве мусоровоз задавил пенсионера
В Москве мусоровоз задавил пенсионера - РИА Новости, 18.02.2023
В Москве мусоровоз задавил пенсионера
Мусоровоз, двигаясь задним ходом, во дворе на юге Москвы задавил 84-летнего пенсионера, пожилой мужчина скончался на месте, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T11:40
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происшествия
москва
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мусоровоз, двигаясь задним ходом, во дворе на юге Москвы задавил 84-летнего пенсионера, пожилой мужчина скончался на месте, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Во дворе дома 9к2 по улице Болотниковской 43-летний водитель мусоровоза, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 84-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам решения.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
11:40 18.02.2023 (обновлено: 11:41 18.02.2023)
 
В Москве мусоровоз задавил пенсионера

Во дворе на юге Москвы мусоровоз задавил пенсионера

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мусоровоз, двигаясь задним ходом, во дворе на юге Москвы задавил 84-летнего пенсионера, пожилой мужчина скончался на месте, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Во дворе дома 9к2 по улице Болотниковской 43-летний водитель мусоровоза, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 84-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам решения.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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В Подмосковье мусоровоз переехал двоих детей
 
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