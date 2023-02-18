https://ria.ru/20230218/moskva-1852838112.html
В Москве мусоровоз задавил пенсионера
В Москве мусоровоз задавил пенсионера - РИА Новости, 18.02.2023
В Москве мусоровоз задавил пенсионера
Мусоровоз, двигаясь задним ходом, во дворе на юге Москвы задавил 84-летнего пенсионера, пожилой мужчина скончался на месте, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T11:40
2023-02-18T11:40
2023-02-18T11:41
происшествия
москва
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мусоровоз, двигаясь задним ходом, во дворе на юге Москвы задавил 84-летнего пенсионера, пожилой мужчина скончался на месте, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Во дворе дома 9к2 по улице Болотниковской 43-летний водитель мусоровоза, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 84-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам решения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
11:40 18.02.2023 (обновлено: 11:41 18.02.2023)
В Москве мусоровоз задавил пенсионера
Во дворе на юге Москвы мусоровоз задавил пенсионера