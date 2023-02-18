https://ria.ru/20230218/moskva-1852838112.html

В Москве мусоровоз задавил пенсионера

В Москве мусоровоз задавил пенсионера - РИА Новости, 18.02.2023

В Москве мусоровоз задавил пенсионера

Мусоровоз, двигаясь задним ходом, во дворе на юге Москвы задавил 84-летнего пенсионера, пожилой мужчина скончался на месте, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T11:40

2023-02-18T11:40

2023-02-18T11:41

происшествия

москва

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мусоровоз, двигаясь задним ходом, во дворе на юге Москвы задавил 84-летнего пенсионера, пожилой мужчина скончался на месте, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Во дворе дома 9к2 по улице Болотниковской 43-летний водитель мусоровоза, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 84-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам решения.

https://ria.ru/20220901/dtp-1813685368.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва