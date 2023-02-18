https://ria.ru/20230218/moskva-1852828488.html

Участниками программы "Сделано в Москве" стали полторы тысячи компаний

Участниками программы "Сделано в Москве" стали полторы тысячи компаний - РИА Новости, 18.02.2023

Участниками программы "Сделано в Москве" стали полторы тысячи компаний

Участниками программы "Сделано в Москве" стали полторы тысячи компаний за полгода, они представили 10 тысяч произведенных в столице товаров, сообщается на... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T10:04

2023-02-18T10:04

2023-02-18T10:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

наталья сергунина

экономика

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Участниками программы "Сделано в Москве" стали полторы тысячи компаний за полгода, они представили 10 тысяч произведенных в столице товаров, сообщается на портале мэра Москвы. "За полгода программа объединила больше полутора тысяч компаний. На медиаресурсах проекта "Сделано в Москве" они представили 10 тысяч произведенных в столице товаров. Это одежда, обувь и аксессуары, мебель, продукты питания, косметика, спортинвентарь и многое другое. Причем каждый десятый участник открыл бизнес меньше года назад. Для молодых предприятий такая поддержка — хорошее подспорье", - приводят на сайте слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной. Отмечается, что с помощью проекта предприниматели могут рассказать о своей продукции широкой аудитории. Участники размещают продукцию на официальном сайте проекта, кроме того, они могут презентовать свои бренды на профильных выставках и городских мероприятиях.

https://ria.ru/20221118/stabilizatsiya-1832377386.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, наталья сергунина, экономика