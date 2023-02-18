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Участниками программы "Сделано в Москве" стали полторы тысячи компаний - РИА Новости, 18.02.2023
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Участниками программы "Сделано в Москве" стали полторы тысячи компаний
Участниками программы "Сделано в Москве" стали полторы тысячи компаний - РИА Новости, 18.02.2023
Участниками программы "Сделано в Москве" стали полторы тысячи компаний
Участниками программы "Сделано в Москве" стали полторы тысячи компаний за полгода, они представили 10 тысяч произведенных в столице товаров, сообщается на... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T10:04
2023-02-18T10:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
наталья сергунина
экономика
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Участниками программы "Сделано в Москве" стали полторы тысячи компаний за полгода, они представили 10 тысяч произведенных в столице товаров, сообщается на портале мэра Москвы. "За полгода программа объединила больше полутора тысяч компаний. На медиаресурсах проекта "Сделано в Москве" они представили 10 тысяч произведенных в столице товаров. Это одежда, обувь и аксессуары, мебель, продукты питания, косметика, спортинвентарь и многое другое. Причем каждый десятый участник открыл бизнес меньше года назад. Для молодых предприятий такая поддержка — хорошее подспорье", - приводят на сайте слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной. Отмечается, что с помощью проекта предприниматели могут рассказать о своей продукции широкой аудитории. Участники размещают продукцию на официальном сайте проекта, кроме того, они могут презентовать свои бренды на профильных выставках и городских мероприятиях.
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москва, наталья сергунина, экономика
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Наталья Сергунина, Экономика
10:04 18.02.2023
 
Участниками программы "Сделано в Москве" стали полторы тысячи компаний

Участниками программы "Сделано в Москве" стали полторы тысячи компаний за полгода

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве
Вид на Кремль с Парящего моста в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Участниками программы "Сделано в Москве" стали полторы тысячи компаний за полгода, они представили 10 тысяч произведенных в столице товаров, сообщается на портале мэра Москвы.
"За полгода программа объединила больше полутора тысяч компаний. На медиаресурсах проекта "Сделано в Москве" они представили 10 тысяч произведенных в столице товаров. Это одежда, обувь и аксессуары, мебель, продукты питания, косметика, спортинвентарь и многое другое. Причем каждый десятый участник открыл бизнес меньше года назад. Для молодых предприятий такая поддержка — хорошее подспорье", - приводят на сайте слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.
Отмечается, что с помощью проекта предприниматели могут рассказать о своей продукции широкой аудитории. Участники размещают продукцию на официальном сайте проекта, кроме того, они могут презентовать свои бренды на профильных выставках и городских мероприятиях.
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