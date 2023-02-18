https://ria.ru/20230218/moskva-1852826713.html

Москвичей предупредили о надвигающихся метелях

Москвичей предупредили о надвигающихся метелях - РИА Новости, 18.02.2023

Москвичей предупредили о надвигающихся метелях

Облачная погода, снегопад и метели к вечеру, а также до минус 6 градусов ожидается в столице в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T09:48

2023-02-18T09:48

2023-02-18T09:48

погода

михаил леус

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105394/19/1053941975_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_841b2df08c26196aa215fe83ec1d5a36.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Облачная погода, снегопад и метели к вечеру, а также до минус 6 градусов ожидается в столице в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня на погоду в столице начнет оказывать влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Погода ожидается преимущественно облачная. Во второй половине дня, начиная с юго-западных районов области, пойдет снег, закружат метели. К столице осадки доберутся ближе к вечеру. В Москве - минус 4-6, на территории области - от 3 до 8 градусов мороза", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет быстро падать, к вечеру барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, михаил леус, москва