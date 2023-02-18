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Москвичей предупредили о надвигающихся метелях - РИА Новости, 18.02.2023
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Москвичей предупредили о надвигающихся метелях
Москвичей предупредили о надвигающихся метелях - РИА Новости, 18.02.2023
Москвичей предупредили о надвигающихся метелях
Облачная погода, снегопад и метели к вечеру, а также до минус 6 градусов ожидается в столице в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T09:48
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погода
михаил леус
москва
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Облачная погода, снегопад и метели к вечеру, а также до минус 6 градусов ожидается в столице в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня на погоду в столице начнет оказывать влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Погода ожидается преимущественно облачная. Во второй половине дня, начиная с юго-западных районов области, пойдет снег, закружат метели. К столице осадки доберутся ближе к вечеру. В Москве - минус 4-6, на территории области - от 3 до 8 градусов мороза", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет быстро падать, к вечеру барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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погода, михаил леус, москва
Погода, Михаил Леус, Москва
09:48 18.02.2023
 
Москвичей предупредили о надвигающихся метелях

Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидаются метели и до минус шести градусов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЖители столицы на Красной площади во время снегопада в Москве
Жители столицы на Красной площади во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Жители столицы на Красной площади во время снегопада в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Облачная погода, снегопад и метели к вечеру, а также до минус 6 градусов ожидается в столице в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня на погоду в столице начнет оказывать влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Погода ожидается преимущественно облачная. Во второй половине дня, начиная с юго-западных районов области, пойдет снег, закружат метели. К столице осадки доберутся ближе к вечеру. В Москве - минус 4-6, на территории области - от 3 до 8 градусов мороза", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет быстро падать, к вечеру барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
Термометр - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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