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Усадьбы Подмосковья подготовили праздничные программы на Масленицу - РИА Новости, 18.02.2023
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Туризм
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Усадьбы Подмосковья подготовили праздничные программы на Масленицу
Усадьбы Подмосковья подготовили праздничные программы на Масленицу - РИА Новости, 18.02.2023
Усадьбы Подмосковья подготовили праздничные программы на Масленицу
Жители Московской области на Масленичной неделе, которая пройдет с 20 по 26 февраля, смогут посетить праздничные мероприятия, сообщила пресс-служба министерства РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T03:13
2023-02-18T03:14
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Жители Московской области на Масленичной неделе, которая пройдет с 20 по 26 февраля, смогут посетить праздничные мероприятия, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона. В литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П.Чехова "Мелихово" поведают о традициях Масленицы и секретах приготовления блинов. Юных гостей мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского с 20 по 26 февраля ждет специальная программа, посвященная Масленице. "Хозяйка праздника расскажет о значении каждого дня", — говорится в сообщении. Музей-заповедник "Усадьба "Мураново" им. Ф.И. Тютчева" приглашает на взятие Снежного городка с участием исторических реконструкторов, а также прокатиться на упряжке сибирских хаски. Сжигание чучела Масленицы и общий хоровод на Барском лугу тоже включены в программу мероприятий. Жители Подмосковья смогут сделать маски, народные куклы, а также расписать глиняную посуду в усадьбе Ф.М. Достоевского "Даровое" 25 февраля. "В усадьбе Захарово литературно-мемориального музея-заповедника А.С. Пушкина 26 февраля пройдет праздник "Широкая Масленица". В программе — хороводы, пляски в компании ряженых и скоморохов, игры, забавы, катание на старинных качелях и санях, выступления фольклорных коллективов, сжигание чучела Масленицы", — отметили в пресс-службе. В усадьбе Шахматово мемориального музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока желающие смогут прокатиться на лошадях в экипаже или верхом.
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туризм, новости - туризм, московская область (подмосковье), масленица
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Московская область (Подмосковье), Масленица
03:13 18.02.2023 (обновлено: 03:14 18.02.2023)
 
Усадьбы Подмосковья подготовили праздничные программы на Масленицу

В усадьбах Подмосковья на Масленичной неделе туристы узнают секреты приготовления блинов

© iStock.com / Sviatlana LazarenkaКукла из блинов
Кукла из блинов - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© iStock.com / Sviatlana Lazarenka
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Жители Московской области на Масленичной неделе, которая пройдет с 20 по 26 февраля, смогут посетить праздничные мероприятия, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
В литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П.Чехова "Мелихово" поведают о традициях Масленицы и секретах приготовления блинов. Юных гостей мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского с 20 по 26 февраля ждет специальная программа, посвященная Масленице. "Хозяйка праздника расскажет о значении каждого дня", — говорится в сообщении.
Музей-заповедник "Усадьба "Мураново" им. Ф.И. Тютчева" приглашает на взятие Снежного городка с участием исторических реконструкторов, а также прокатиться на упряжке сибирских хаски. Сжигание чучела Масленицы и общий хоровод на Барском лугу тоже включены в программу мероприятий. Жители Подмосковья смогут сделать маски, народные куклы, а также расписать глиняную посуду в усадьбе Ф.М. Достоевского "Даровое" 25 февраля.
"В усадьбе Захарово литературно-мемориального музея-заповедника А.С. Пушкина 26 февраля пройдет праздник "Широкая Масленица". В программе — хороводы, пляски в компании ряженых и скоморохов, игры, забавы, катание на старинных качелях и санях, выступления фольклорных коллективов, сжигание чучела Масленицы", — отметили в пресс-службе.
В усадьбе Шахматово мемориального музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока желающие смогут прокатиться на лошадях в экипаже или верхом.
Участники анимационной программы, одетые в праздничные костюмы, во время открытия фестиваля Московская масленица на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 17:04Туризм
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМосковская область (Подмосковье)Масленица
 
 
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