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Москвичам пообещали "мужские" морозы в праздничные выходные - РИА Новости, 18.02.2023
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Москвичам пообещали "мужские" морозы в праздничные выходные
Москвичам пообещали "мужские" морозы в праздничные выходные - РИА Новости, 18.02.2023
Москвичам пообещали "мужские" морозы в праздничные выходные
Небольшой снег и постепенное повышение температуры ожидается в предстоящие праздничные выходные в столице, в День защитника Отечества прогнозируется до минус 17 РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T14:02
2023-02-18T14:02
москва
погода
день защитника отечества
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Небольшой снег и постепенное повышение температуры ожидается в предстоящие праздничные выходные в столице, в День защитника Отечества прогнозируется до минус 17 градусов, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". "Предстоящие длительные праздничные выходные пройдут под знаком усиления циклонической деятельности, что вернет в регион небольшой снег и будет постепенно повышать температуру. В День защитника Отечества морозы еще вполне "мужские" – от минус 12-17 градусов ночью до минус 5-10 градусов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в пятницу днем будет уже минус 2-7 градусов, а в субботу – близко к оттепелям – от нуля до минус 5 градусов.
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москва, погода, день защитника отечества
Москва, Погода, День защитника Отечества
14:02 18.02.2023
 
Москвичам пообещали "мужские" морозы в праздничные выходные

Синоптики "Фобоса" пообещали москвичам "мужские" морозы до минус 17 градусов 23 февраля

© РИА Новости / Александр Алпаткин / Перейти в медиабанкЗима в России
Зима в России - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Александр Алпаткин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Небольшой снег и постепенное повышение температуры ожидается в предстоящие праздничные выходные в столице, в День защитника Отечества прогнозируется до минус 17 градусов, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".
"Предстоящие длительные праздничные выходные пройдут под знаком усиления циклонической деятельности, что вернет в регион небольшой снег и будет постепенно повышать температуру. В День защитника Отечества морозы еще вполне "мужские" – от минус 12-17 градусов ночью до минус 5-10 градусов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в пятницу днем будет уже минус 2-7 градусов, а в субботу – близко к оттепелям – от нуля до минус 5 градусов.
Термометр - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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МоскваПогодаДень защитника Отечества
 
 
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