https://ria.ru/20230218/morozy-1852852162.html

Москвичам пообещали "мужские" морозы в праздничные выходные

Москвичам пообещали "мужские" морозы в праздничные выходные - РИА Новости, 18.02.2023

Москвичам пообещали "мужские" морозы в праздничные выходные

Небольшой снег и постепенное повышение температуры ожидается в предстоящие праздничные выходные в столице, в День защитника Отечества прогнозируется до минус 17 РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T14:02

2023-02-18T14:02

2023-02-18T14:02

москва

погода

день защитника отечества

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Небольшой снег и постепенное повышение температуры ожидается в предстоящие праздничные выходные в столице, в День защитника Отечества прогнозируется до минус 17 градусов, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". "Предстоящие длительные праздничные выходные пройдут под знаком усиления циклонической деятельности, что вернет в регион небольшой снег и будет постепенно повышать температуру. В День защитника Отечества морозы еще вполне "мужские" – от минус 12-17 градусов ночью до минус 5-10 градусов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в пятницу днем будет уже минус 2-7 градусов, а в субботу – близко к оттепелям – от нуля до минус 5 градусов.

https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, погода, день защитника отечества