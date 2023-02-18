https://ria.ru/20230218/moroz-1852853291.html

На следующей неделе в Москве ожидаются морозы до минус 18 градусов

На следующей неделе в Москве ожидаются морозы до минус 18 градусов - РИА Новости, 18.02.2023

На следующей неделе в Москве ожидаются морозы до минус 18 градусов

Морозы до минус 18 градусов ожидаются в столице в середине следующей недели, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T14:08

2023-02-18T14:08

2023-02-18T14:09

общество

москва

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Морозы до минус 18 градусов ожидаются в столице в середине следующей недели, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". "На свой пик похолодание выйдет в середине недели, когда на Русскую равнину заглянет гребень антициклона с северо-востока. В облаках появятся прояснения, снег прекратится. Ночью температура опустится до минус 13-18 градусов, а в северных и восточных районах и ниже минус 20 градусов. Днем термометры покажут минус 7-12 градусов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в воскресенье и предстоящий понедельник активный североатлантический циклон продолжить сыпать снегом и кружить метелями при температуре минус 3-8 градусов, что близко к норме, и выведет высоту снежного покрова на максимум с начала нынешней зимы. "Во вторник регион окажется в тыловой части уходящего циклона, снег ослабеет и примет локальный характер, а температура воздуха начнёт понижаться и опустится ниже климатической нормы на 3-4 градуса – ночью подморозит до минус 11- 16 градусов, днем же ожидается минус 5-10 градусов", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20230218/sugroby-1852810236.html

https://ria.ru/20230218/moskva-1852826713.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва