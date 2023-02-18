https://ria.ru/20230218/moroz-1852853291.html
На следующей неделе в Москве ожидаются морозы до минус 18 градусов
На следующей неделе в Москве ожидаются морозы до минус 18 градусов - РИА Новости, 18.02.2023
На следующей неделе в Москве ожидаются морозы до минус 18 градусов
Морозы до минус 18 градусов ожидаются в столице в середине следующей недели, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T14:08
2023-02-18T14:08
2023-02-18T14:09
общество
москва
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Морозы до минус 18 градусов ожидаются в столице в середине следующей недели, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". "На свой пик похолодание выйдет в середине недели, когда на Русскую равнину заглянет гребень антициклона с северо-востока. В облаках появятся прояснения, снег прекратится. Ночью температура опустится до минус 13-18 градусов, а в северных и восточных районах и ниже минус 20 градусов. Днем термометры покажут минус 7-12 градусов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в воскресенье и предстоящий понедельник активный североатлантический циклон продолжить сыпать снегом и кружить метелями при температуре минус 3-8 градусов, что близко к норме, и выведет высоту снежного покрова на максимум с начала нынешней зимы. "Во вторник регион окажется в тыловой части уходящего циклона, снег ослабеет и примет локальный характер, а температура воздуха начнёт понижаться и опустится ниже климатической нормы на 3-4 градуса – ночью подморозит до минус 11- 16 градусов, днем же ожидается минус 5-10 градусов", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20230218/sugroby-1852810236.html
https://ria.ru/20230218/moskva-1852826713.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва
14:08 18.02.2023 (обновлено: 14:09 18.02.2023)
На следующей неделе в Москве ожидаются морозы до минус 18 градусов
В столице в середине следующей недели ожидаются морозы до минус 18 градусов
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Морозы до минус 18 градусов ожидаются в столице в середине следующей недели, сообщается на портале "Метеовести"
центра погоды "Фобос".
"На свой пик похолодание выйдет в середине недели, когда на Русскую равнину заглянет гребень антициклона с северо-востока. В облаках появятся прояснения, снег прекратится. Ночью температура опустится до минус 13-18 градусов, а в северных и восточных районах и ниже минус 20 градусов. Днем термометры покажут минус 7-12 градусов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в воскресенье и предстоящий понедельник активный североатлантический циклон продолжить сыпать снегом и кружить метелями при температуре минус 3-8 градусов, что близко к норме, и выведет высоту снежного покрова на максимум с начала нынешней зимы.
"Во вторник регион окажется в тыловой части уходящего циклона, снег ослабеет и примет локальный характер, а температура воздуха начнёт понижаться и опустится ниже климатической нормы на 3-4 градуса – ночью подморозит до минус 11- 16 градусов, днем же ожидается минус 5-10 градусов", - говорится в публикации.