https://ria.ru/20230218/moldaviya-1852840684.html

Россия готова к сотрудничеству с Молдавией, заявила Захарова

Россия готова к сотрудничеству с Молдавией, заявила Захарова - РИА Новости, 18.02.2023

Россия готова к сотрудничеству с Молдавией, заявила Захарова

Курс Кишинева по отношению к Москве после формирования нового правительства не изменится, но Россия остается открытой к развитию двустороннего сотрудничества на РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T12:10

2023-02-18T12:10

2023-02-18T12:10

мария захарова

россия

молдавия

политика

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Курс Кишинева по отношению к Москве после формирования нового правительства не изменится, но Россия остается открытой к развитию двустороннего сотрудничества на благо граждан двух народов, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Парламент Молдавии в четверг утвердил новое правительство во главе с экс-министром внутренних дел Дорином Речаном. "Мы внимательно следили за формированием нового правительства Республики Молдова. Обратили внимание на то, что этот процесс сопровождался беспрецедентным нагнетанием официальным Кишиневом антироссийской риторики на основе бездоказательной информации о некоем плане России по дестабилизации ситуации в стране, который был получен из Киева. Убеждены, что этому очередному фейку никто из здравомыслящих людей в Молдавии не поверил", - отметила Захарова в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ. "Если посмотреть на новый состав молдавского кабинета министров, то станет понятно, что изменения в нем носят, скорее, косметический характер. Из пятнадцати его членов одиннадцать сохранили свои посты. Поэтому, к сожалению, курс Кишинева в отношении России вряд ли изменится", - добавила дипломат. Захарова подчеркнула, что Москва не раз отмечала, что западные кураторы нынешнего руководства Молдавии уверенно ведут страну по пути Украины и Прибалтики. "Применяются те же лекала – запрет неугодных СМИ, гонения на политических оппонентов, ограничение сферы использования русского языка, попытки фальсификации нашей общей истории, искусственное ограничение политических, торгово-экономических и гуманитарных контактов с Россией, отход от нейтрального статуса, являющегося залогом суверенитета, стабильности и безопасности республики. Такой политический курс молдавских властей не отвечает интересам наших народов", - сказала представитель российского МИД. Дипломат при этом отметила, что российская сторона остается открытой к развитию конструктивного и прагматичного двустороннего сотрудничества на благо граждан России и Молдавии.

https://ria.ru/20230218/blinken-1852838782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, россия, молдавия, политика