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В Сиднее прошел митинг в поддержку России - РИА Новости, 18.02.2023
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В Сиднее прошел митинг в поддержку России
В Сиднее прошел митинг в поддержку России - РИА Новости, 18.02.2023
В Сиднее прошел митинг в поддержку России
Митинг австралийских граждан в поддержку России прошел в Сиднее у здания генконсульства страны, сообщил РИА Новости по телефону один из организаторов акции... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T10:35
2023-02-18T15:05
в мире
россия
австралия
сидней
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Митинг австралийских граждан в поддержку России прошел в Сиднее у здания генконсульства страны, сообщил РИА Новости по телефону один из организаторов акции Семен Бойков. Родившийся в Австралии в семье православного русского священника, он в качестве атамана возглавляет казачество на Зеленом континенте и пользуется поддержкой тех, кто недоволен курсом правительства в Канберре. Во время пандемии COVID-19 в видеоблоге он критиковал власти за жесткое подавление свобод австралийцев, а после 24 февраля 2022 года поддерживает Россию на фоне событий на Украине. Сам Бойков не смог выйти к митингующим, находясь в здании генконсульства, где ему в декабре предоставили убежище от преследования полиции. Вместе с тем он обратился к собравшимся по телефону через громкоговорители. "На митинг вышло около полутора тысяч человек, и практически не было русских. Были австралийцы, представители коренных жителей Австралии — аборигенов", — сказал Бойков.С митинга он вел прямую трансляцию в личном видеоблоге с помощью своих многочисленных сторонников. Участники акции держали российские флаги, установили на трибуне портрет президента Владимира Путина, поднимали плакаты с лозунгами "Украина — террористическое государство. Поддерживай Россию!" и "Нет войне с Россией!". На акцию свободы, в частности, пришли сербские байкеры, которые недавно подняли российские флаги у стадиона в Мельбурне во время открытого чемпионата по теннису. Также на митинге выступили кандидаты на предстоящих 25 марта выборах в парламент штата Новый Южный Уэльс Рикардо Бози и Дэвид Грэм, на которых официальные австралийские СМИ вешают ярлык "сторонников теории заговора". Раньше политик служил в спецназе, но теперь его за политические взгляды в Австралии считают "ультраправым экстремистом".С 24 февраля минувшего года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230218/zapad-1852779928.html
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в мире, россия, австралия, сидней
В мире, Россия, Австралия, Сидней
10:35 18.02.2023 (обновлено: 15:05 18.02.2023)
 
В Сиднее прошел митинг в поддержку России

Около полутора тысяч человек приняли участие в митинге в поддержку России в Сиднее

© Aussie CossackМитинг в Сиднее в поддержку России
Митинг в Сиднее в поддержку России
© Aussie Cossack
Митинг в Сиднее в поддержку России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Митинг австралийских граждан в поддержку России прошел в Сиднее у здания генконсульства страны, сообщил РИА Новости по телефону один из организаторов акции Семен Бойков.
Родившийся в Австралии в семье православного русского священника, он в качестве атамана возглавляет казачество на Зеленом континенте и пользуется поддержкой тех, кто недоволен курсом правительства в Канберре. Во время пандемии COVID-19 в видеоблоге он критиковал власти за жесткое подавление свобод австралийцев, а после 24 февраля 2022 года поддерживает Россию на фоне событий на Украине.
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Сам Бойков не смог выйти к митингующим, находясь в здании генконсульства, где ему в декабре предоставили убежище от преследования полиции. Вместе с тем он обратился к собравшимся по телефону через громкоговорители.
"На митинг вышло около полутора тысяч человек, и практически не было русских. Были австралийцы, представители коренных жителей Австралии — аборигенов", — сказал Бойков.
С митинга он вел прямую трансляцию в личном видеоблоге с помощью своих многочисленных сторонников. Участники акции держали российские флаги, установили на трибуне портрет президента Владимира Путина, поднимали плакаты с лозунгами "Украина — террористическое государство. Поддерживай Россию!" и "Нет войне с Россией!".
На акцию свободы, в частности, пришли сербские байкеры, которые недавно подняли российские флаги у стадиона в Мельбурне во время открытого чемпионата по теннису. Также на митинге выступили кандидаты на предстоящих 25 марта выборах в парламент штата Новый Южный Уэльс Рикардо Бози и Дэвид Грэм, на которых официальные австралийские СМИ вешают ярлык "сторонников теории заговора".

"Хочу выразить благодарность не только президенту Владимиру Путину, но и народу России, отважным мужчинам и женщинам, которые сражаются на реальной войне. <...> Спасибо вам и вашим вооруженным силам", — произнес Рикардо Бози.

Раньше политик служил в спецназе, но теперь его за политические взгляды в Австралии считают "ультраправым экстремистом".
С 24 февраля минувшего года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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