https://ria.ru/20230218/mir-1852880255.html

Блинкен, Пашинян и Алиев обсудили ход работы над проектом мирного договора

Блинкен, Пашинян и Алиев обсудили ход работы над проектом мирного договора - РИА Новости, 18.02.2023

Блинкен, Пашинян и Алиев обсудили ход работы над проектом мирного договора

На встрече госсекретаря США Энтони Блинкена, лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева отмечена важность продолжения мирного процесса... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T18:06

2023-02-18T18:06

2023-02-18T18:06

в мире

армения

мюнхен

азербайджан

сша

ильхам алиев

энтони блинкен

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 18 фев - РИА Новости. На встрече госсекретаря США Энтони Блинкена, лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева отмечена важность продолжения мирного процесса между Ереваном и Баку, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.Отмечается, что в ходе встречи стороны затронули вопросы, связанные с ходом работы над проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также о разблокировании региональных транспортных инфраструктур и делимитации границы между двумя странами в соответствии с достигнутой в Праге договоренностью."Отмечена важность обеспечения последовательности мирного процесса между Арменией и Азербайджаном... Пашинян подтвердил нацеленность армянской стороны добиться подписания такого договора, который станет гарантией долгосрочного мира и стабильности в регионе", - говорится на сайте правительства.

https://ria.ru/20221119/kavkaz-1832815568.html

армения

мюнхен

азербайджан

сша

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в мире, армения, мюнхен, азербайджан, сша, ильхам алиев, энтони блинкен, никол пашинян