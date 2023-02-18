Вучич дал пессимистический прогноз по наступлению мира на Украине
Президент Сербии Вучич не видит скорого наступления мира на Украине
Президент Сербии Александр Вучич . Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 фев – РИА Новости. Ситуация на Украине и вокруг нее стала горячей темой Мюнхенской конференции по безопасности, мир не предвидится скоро, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Глава сербского государства накануне прибыл в Мюнхен, где провел двусторонние встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и еще рядом политиков.
"Мюнхенская конференция стала такова, что больше всего говорят о политике, а Украина - горячая тема. Есть один ракурс для нас, который показывает, что мир не наступит скоро. И это принесет нам новые политические последствия", - заявил президент Сербии журналистам на полях конференции.
Вучич вечером в пятницу заявил, что еще одно государство отозвало признание независимости самопровозглашенной республики Косово, по его данным это уже 27-ая или 28-ая страна.
Парламент Сербии после двух дней дебатов с участием Вучича 3 февраля большинством голосов утвердил годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.
Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
Сербский лидер ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским" так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.