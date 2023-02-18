https://ria.ru/20230218/mir-1852862367.html

Вучич дал пессимистический прогноз по наступлению мира на Украине

Вучич дал пессимистический прогноз по наступлению мира на Украине - РИА Новости, 18.02.2023

Вучич дал пессимистический прогноз по наступлению мира на Украине

Ситуация на Украине и вокруг нее стала горячей темой Мюнхенской конференции по безопасности, мир не предвидится скоро, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T15:47

2023-02-18T15:47

2023-02-18T15:47

в мире

сербия

александр вучич

жозеп боррель

косово

украина

совет европы

оон

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БЕЛГРАД, 18 фев – РИА Новости. Ситуация на Украине и вокруг нее стала горячей темой Мюнхенской конференции по безопасности, мир не предвидится скоро, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства накануне прибыл в Мюнхен, где провел двусторонние встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и еще рядом политиков. В разговоре с европейскими лидерами он выразил готовность продолжить переговоры с властями самопровозглашенного Косово в Брюсселе, "если будет о чем говорить". Вучич вечером в пятницу заявил, что еще одно государство отозвало признание независимости самопровозглашенной республики Косово, по его данным это уже 27-ая или 28-ая страна. Парламент Сербии после двух дней дебатов с участием Вучича 3 февраля большинством голосов утвердил годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ. Сербский лидер ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским" так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.

https://ria.ru/20230217/zapad-1852781552.html

https://ria.ru/20230218/sholts-1852828091.html

https://ria.ru/20230218/voyna-1852813657.html

сербия

косово

украина

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в мире, сербия, александр вучич, жозеп боррель, косово, украина, совет европы, оон, евросоюз