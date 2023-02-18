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Вучич дал пессимистический прогноз по наступлению мира на Украине - РИА Новости, 18.02.2023
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Вучич дал пессимистический прогноз по наступлению мира на Украине
Вучич дал пессимистический прогноз по наступлению мира на Украине - РИА Новости, 18.02.2023
Вучич дал пессимистический прогноз по наступлению мира на Украине
Ситуация на Украине и вокруг нее стала горячей темой Мюнхенской конференции по безопасности, мир не предвидится скоро, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T15:47
2023-02-18T15:47
в мире
сербия
александр вучич
жозеп боррель
косово
украина
совет европы
оон
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БЕЛГРАД, 18 фев – РИА Новости. Ситуация на Украине и вокруг нее стала горячей темой Мюнхенской конференции по безопасности, мир не предвидится скоро, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства накануне прибыл в Мюнхен, где провел двусторонние встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и еще рядом политиков. В разговоре с европейскими лидерами он выразил готовность продолжить переговоры с властями самопровозглашенного Косово в Брюсселе, "если будет о чем говорить". Вучич вечером в пятницу заявил, что еще одно государство отозвало признание независимости самопровозглашенной республики Косово, по его данным это уже 27-ая или 28-ая страна. Парламент Сербии после двух дней дебатов с участием Вучича 3 февраля большинством голосов утвердил годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ. Сербский лидер ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским" так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.
https://ria.ru/20230217/zapad-1852781552.html
https://ria.ru/20230218/sholts-1852828091.html
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в мире, сербия, александр вучич, жозеп боррель, косово, украина, совет европы, оон, евросоюз
В мире, Сербия, Александр Вучич, Жозеп Боррель, Косово, Украина, Совет Европы, ООН, Евросоюз
15:47 18.02.2023
 
Вучич дал пессимистический прогноз по наступлению мира на Украине

Президент Сербии Вучич не видит скорого наступления мира на Украине

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 фев – РИА Новости. Ситуация на Украине и вокруг нее стала горячей темой Мюнхенской конференции по безопасности, мир не предвидится скоро, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Глава сербского государства накануне прибыл в Мюнхен, где провел двусторонние встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и еще рядом политиков.
Онлайн-сессия Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 20:05
Глава Мюнхенской конференции рассказал о попытках Запада впечатлить Путина
В разговоре с европейскими лидерами он выразил готовность продолжить переговоры с властями самопровозглашенного Косово в Брюсселе, "если будет о чем говорить".
"Мюнхенская конференция стала такова, что больше всего говорят о политике, а Украина - горячая тема. Есть один ракурс для нас, который показывает, что мир не наступит скоро. И это принесет нам новые политические последствия", - заявил президент Сербии журналистам на полях конференции.
Вучич вечером в пятницу заявил, что еще одно государство отозвало признание независимости самопровозглашенной республики Косово, по его данным это уже 27-ая или 28-ая страна.
Парламент Сербии после двух дней дебатов с участием Вучича 3 февраля большинством голосов утвердил годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 10:00
FT: Шольц разочаровался в союзниках Германии из-за Украины
Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
Сербский лидер ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским" так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 05:50
"Ведет нас к войне". Во Франции разозлились после слов Макрона об Украине
 
В миреСербияАлександр ВучичЖозеп БоррельКосовоУкраинаСовет ЕвропыООНЕвросоюз
 
 
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