https://ria.ru/20230218/miny-1852890562.html

Киев заявил об увеличении плотности минных полей на границе с Белоруссией

Киев заявил об увеличении плотности минных полей на границе с Белоруссией - РИА Новости, 18.02.2023

Киев заявил об увеличении плотности минных полей на границе с Белоруссией

Командующий объединенными силами ВС Украины Сергей Наев сообщил, что украинские войска продолжают укреплять северную границу, увеличив количество минно-взрывных РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T19:27

2023-02-18T19:27

2023-02-18T19:27

в мире

белоруссия

сергей наев

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Командующий объединенными силами ВС Украины Сергей Наев сообщил, что украинские войска продолжают укреплять северную границу, увеличив количество минно-взрывных заграждений в десятки раз. Ранее глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что на границе Украины и Белоруссии установят современную систему безопасности из инновационных тепловизионных видеокамер, что позволит усилить контроль территории.

https://ria.ru/20230217/sravnenie-1852796706.html

белоруссия

украина

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в мире, белоруссия, сергей наев, украина, вооруженные силы украины