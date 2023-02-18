https://ria.ru/20230218/miny-1852890562.html
Киев заявил об увеличении плотности минных полей на границе с Белоруссией
Киев заявил об увеличении плотности минных полей на границе с Белоруссией - РИА Новости, 18.02.2023
Киев заявил об увеличении плотности минных полей на границе с Белоруссией
Командующий объединенными силами ВС Украины Сергей Наев сообщил, что украинские войска продолжают укреплять северную границу, увеличив количество минно-взрывных РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T19:27
2023-02-18T19:27
2023-02-18T19:27
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сергей наев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Командующий объединенными силами ВС Украины Сергей Наев сообщил, что украинские войска продолжают укреплять северную границу, увеличив количество минно-взрывных заграждений в десятки раз. Ранее глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что на границе Украины и Белоруссии установят современную систему безопасности из инновационных тепловизионных видеокамер, что позволит усилить контроль территории.
https://ria.ru/20230217/sravnenie-1852796706.html
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в мире, белоруссия, сергей наев, украина, вооруженные силы украины
В мире, Белоруссия, Сергей Наев, Украина, Вооруженные силы Украины
Киев заявил об увеличении плотности минных полей на границе с Белоруссией
В ВСУ заявили об увеличении плотности минных полей вдоль границы с Белоруссией