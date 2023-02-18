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Киев заявил об увеличении плотности минных полей на границе с Белоруссией - РИА Новости, 18.02.2023
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Киев заявил об увеличении плотности минных полей на границе с Белоруссией
Киев заявил об увеличении плотности минных полей на границе с Белоруссией - РИА Новости, 18.02.2023
Киев заявил об увеличении плотности минных полей на границе с Белоруссией
Командующий объединенными силами ВС Украины Сергей Наев сообщил, что украинские войска продолжают укреплять северную границу, увеличив количество минно-взрывных РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T19:27
2023-02-18T19:27
в мире
белоруссия
сергей наев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Командующий объединенными силами ВС Украины Сергей Наев сообщил, что украинские войска продолжают укреплять северную границу, увеличив количество минно-взрывных заграждений в десятки раз. Ранее глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что на границе Украины и Белоруссии установят современную систему безопасности из инновационных тепловизионных видеокамер, что позволит усилить контроль территории.
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в мире, белоруссия, сергей наев, украина, вооруженные силы украины
В мире, Белоруссия, Сергей Наев, Украина, Вооруженные силы Украины
19:27 18.02.2023
 
Киев заявил об увеличении плотности минных полей на границе с Белоруссией

В ВСУ заявили об увеличении плотности минных полей вдоль границы с Белоруссией

© Фото : Государственный пограничный комитет Республики БеларусьБелорусские пограничники
Белорусские пограничники - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© Фото : Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Белорусские пограничники. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Командующий объединенными силами ВС Украины Сергей Наев сообщил, что украинские войска продолжают укреплять северную границу, увеличив количество минно-взрывных заграждений в десятки раз.

"Мы оцениваем уровень военной угрозы с учетом сил, которые сейчас находятся на территории Белоруссии. Нам удалось значительно укрепить северную границу. Мы создали систему инженерных заграждений, в частности минно-взрывных, в десятки раз увеличив их насыщенность вдоль государственной границы. Сформировали систему оборонительных рубежей и позиций", - приводит слова Наева телеграм-канал "Оперативный ВСУ".

Ранее глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что на границе Украины и Белоруссии установят современную систему безопасности из инновационных тепловизионных видеокамер, что позволит усилить контроль территории.
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