21:22 18.02.2023 (обновлено: 02:04 19.02.2023)
Медведев высмеял слова Бербок про поворот Москвы на "360 градусов"
Медведев назвал Бербок невежественной после ее слов про поворот России на 360 градусов
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок про поворот Москвы на "360 градусов", заявив, что все-таки весело, что Европой управляют такие невежественные люди.
Ранее Бербок заявила на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности, что верит в то, что Москва может повернуться на "360 градусов" и осчастливить весь мир, как и Германия, перейдя от нейтралитета к поставками оружия Киеву. Министр не учла, что в круге 360 градусов, поэтому использование данного выражения в речи означает полный оборот и возвращение на место, откуда ведется отсчет.
"Очень забавно, что такие невежественные люди управляют Европой. Анналена Бербок заявила, что была бы счастлива, если бы Москва изменила свою позицию на 360 градусов. То есть оставила ее прежней. Не сомневайтесь, знаток геометрии, так оно и будет. Мы придерживаемся своей позиции", - написал Медведев в Twitter.
Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует РФ, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции - кризис на Украине. На прошлогодней конференции в Мюнхене Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия.