https://ria.ru/20230218/medvedev-1852901647.html

Медведев высмеял слова Бербок про поворот Москвы на "360 градусов"

Медведев высмеял слова Бербок про поворот Москвы на "360 градусов" - РИА Новости, 19.02.2023

Медведев высмеял слова Бербок про поворот Москвы на "360 градусов"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок про поворот Москвы на "360 градусов", заявив, что все-таки РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-18T21:22

2023-02-18T21:22

2023-02-19T02:04

дмитрий медведев

мид германии

анналена бербок

германия

европа

в мире

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок про поворот Москвы на "360 градусов", заявив, что все-таки весело, что Европой управляют такие невежественные люди.Ранее Бербок заявила на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности, что верит в то, что Москва может повернуться на "360 градусов" и осчастливить весь мир, как и Германия, перейдя от нейтралитета к поставками оружия Киеву. Министр не учла, что в круге 360 градусов, поэтому использование данного выражения в речи означает полный оборот и возвращение на место, откуда ведется отсчет.Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует РФ, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции - кризис на Украине. На прошлогодней конференции в Мюнхене Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия.

https://ria.ru/20230212/berbok-1851467523.html

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