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Медведев высмеял слова Бербок про поворот Москвы на "360 градусов" - РИА Новости, 19.02.2023
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Медведев высмеял слова Бербок про поворот Москвы на "360 градусов"
Медведев высмеял слова Бербок про поворот Москвы на "360 градусов" - РИА Новости, 19.02.2023
Медведев высмеял слова Бербок про поворот Москвы на "360 градусов"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок про поворот Москвы на "360 градусов", заявив, что все-таки РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-18T21:22
2023-02-19T02:04
дмитрий медведев
мид германии
анналена бербок
германия
европа
в мире
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок про поворот Москвы на "360 градусов", заявив, что все-таки весело, что Европой управляют такие невежественные люди.Ранее Бербок заявила на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности, что верит в то, что Москва может повернуться на "360 градусов" и осчастливить весь мир, как и Германия, перейдя от нейтралитета к поставками оружия Киеву. Министр не учла, что в круге 360 градусов, поэтому использование данного выражения в речи означает полный оборот и возвращение на место, откуда ведется отсчет.Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует РФ, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции - кризис на Украине. На прошлогодней конференции в Мюнхене Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия.
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дмитрий медведев, мид германии, анналена бербок, германия, европа, в мире, россия, владимир зеленский, украина
Дмитрий Медведев, МИД Германии, Анналена Бербок, Германия, Европа, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Украина
21:22 18.02.2023 (обновлено: 02:04 19.02.2023)
 
Медведев высмеял слова Бербок про поворот Москвы на "360 градусов"

Медведев назвал Бербок невежественной после ее слов про поворот России на 360 градусов

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок про поворот Москвы на "360 градусов", заявив, что все-таки весело, что Европой управляют такие невежественные люди.
Ранее Бербок заявила на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности, что верит в то, что Москва может повернуться на "360 градусов" и осчастливить весь мир, как и Германия, перейдя от нейтралитета к поставками оружия Киеву. Министр не учла, что в круге 360 градусов, поэтому использование данного выражения в речи означает полный оборот и возвращение на место, откуда ведется отсчет.

"Очень забавно, что такие невежественные люди управляют Европой. Анналена Бербок заявила, что была бы счастлива, если бы Москва изменила свою позицию на 360 градусов. То есть оставила ее прежней. Не сомневайтесь, знаток геометрии, так оно и будет. Мы придерживаемся своей позиции", - написал Медведев в Twitter.

Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует РФ, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции - кризис на Украине. На прошлогодней конференции в Мюнхене Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 00:31
Пушков напомнил "покаявшейся" Бербок об ошибках, которые нельзя исправить
 
Дмитрий МедведевМИД ГерманииАнналена БербокГерманияЕвропаВ миреРоссияВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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