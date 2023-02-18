https://ria.ru/20230218/medikamenty-1852814687.html

Российские военные доставили в Алеппо 2,5 тонны медикаментов

Российские военные доставили в Алеппо 2,5 тонны медикаментов - РИА Новости, 18.02.2023

Российские военные доставили в Алеппо 2,5 тонны медикаментов

Российские военнослужащие в Сирии передали более 2,5 тонн медикаментов в помощь госпиталям города Алеппо, где продолжается лечение в том числе пострадавших от... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T06:10

2023-02-18T06:10

2023-02-18T06:10

сильное землетрясение в турции и сирии

сирия

россия

алеппо

в мире

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие в Сирии передали более 2,5 тонн медикаментов в помощь госпиталям города Алеппо, где продолжается лечение в том числе пострадавших от землетрясения в Сирии и Турции в начале февраля, сообщили в субботу в Минобороны России. "Военнослужащие российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике (САР) передали более 2,5 тонн медикаментов в помощь госпиталям города Алеппо. В состав медицинской помощи вошли антисептические и дезинфицирующие средства, гормональные препараты, системы для переливания крови, антибиотики, жаропонижающие и болеутоляющие препараты, а также многие другие медикаменты", - сообщили в российском военном ведомстве. В Минобороны отметили, что помощь получили преимущественно Сирийский военный госпиталь и Государственная университетская больница, где "проходят лечение граждане, пострадавшие от землетрясения". По словам начальника медслужбы российской группировки в Сирии полковника Александра Лисеенко, гуманитарная помощь доставляется сирийской стороне во всех городах, пострадавших от землетрясения. Благодарность российским военнослужащим за оказанную помощь также выразили жители.

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сильное землетрясение в турции и сирии, сирия, россия, алеппо, в мире