Российские военные доставили в Алеппо 2,5 тонны медикаментов

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие в Сирии передали более 2,5 тонн медикаментов в помощь госпиталям города Алеппо, где продолжается лечение в том числе пострадавших от землетрясения в Сирии и Турции в начале февраля, сообщили в субботу в Минобороны России. "Военнослужащие российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике (САР) передали более 2,5 тонн медикаментов в помощь госпиталям города Алеппо. В состав медицинской помощи вошли антисептические и дезинфицирующие средства, гормональные препараты, системы для переливания крови, антибиотики, жаропонижающие и болеутоляющие препараты, а также многие другие медикаменты", - сообщили в российском военном ведомстве. В Минобороны отметили, что помощь получили преимущественно Сирийский военный госпиталь и Государственная университетская больница, где "проходят лечение граждане, пострадавшие от землетрясения". По словам начальника медслужбы российской группировки в Сирии полковника Александра Лисеенко, гуманитарная помощь доставляется сирийской стороне во всех городах, пострадавших от землетрясения. Благодарность российским военнослужащим за оказанную помощь также выразили жители.
Российские военные возле разрушенного в результате землетрясения жилого дома в Алеппо, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие в Сирии передали более 2,5 тонн медикаментов в помощь госпиталям города Алеппо, где продолжается лечение в том числе пострадавших от землетрясения в Сирии и Турции в начале февраля, сообщили в субботу в Минобороны России.
"Военнослужащие российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике (САР) передали более 2,5 тонн медикаментов в помощь госпиталям города Алеппо. В состав медицинской помощи вошли антисептические и дезинфицирующие средства, гормональные препараты, системы для переливания крови, антибиотики, жаропонижающие и болеутоляющие препараты, а также многие другие медикаменты", - сообщили в российском военном ведомстве.
В Минобороны отметили, что помощь получили преимущественно Сирийский военный госпиталь и Государственная университетская больница, где "проходят лечение граждане, пострадавшие от землетрясения".
По словам начальника медслужбы российской группировки в Сирии полковника Александра Лисеенко, гуманитарная помощь доставляется сирийской стороне во всех городах, пострадавших от землетрясения.
"Я очень хочу поблагодарить наших русских братьев. Поскольку я там жил 12 лет, то для меня здесь нет ничего странного. Я знаю русских людей очень хорошо. Огромное вам спасибо! Мы никогда этого не забудем! Спасибо большое", - сказал директор Государственной университетской больницы доктор Надим Захлук.
Благодарность российским военнослужащим за оказанную помощь также выразили жители.
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