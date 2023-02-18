https://ria.ru/20230218/makron-1852871143.html
Во Франции обратились с требованием к Макрону после его заявления о России
Во Франции обратились с требованием к Макрону после его заявления о России - РИА Новости, 18.02.2023
Во Франции обратились с требованием к Макрону после его заявления о России
Президент Франции Эммануэль Макрон своей речью в Мюнхене "объявил войну" России, поэтому парламенту Пятой республики необходимо провести голосование с целью... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T17:03
2023-02-18T17:03
2023-02-18T18:51
политика
россия
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своей речью в Мюнхене "объявил войну" России, поэтому парламенту Пятой республики необходимо провести голосование с целью помешать ему осуществить задуманное, считает политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.По словам Филиппо, президент полностью подчинился американским "ястребам" и предал интересы собственной страны. Политик призвал остановить Макрона ради мирного будущего.Мюнхенская конференция открылась в пятницу. В ней второй год подряд не участвует Россия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции — кризис на Украине.
https://ria.ru/20230218/nato-1852857868.html
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политика, россия, франция, эммануэль макрон, мюнхен
Политика, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Мюнхен
17:03 18.02.2023 (обновлено: 18:51 18.02.2023)
Во Франции обратились с требованием к Макрону после его заявления о России
Французский политик Филиппо призвал парламент помешать Макрону объявить войну России