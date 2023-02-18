16:24 18.02.2023 (обновлено: 16:45 18.02.2023)
"Пусть идет в окопы". Французов шокировали слова Макрона о России
Читатели Le Figaro раскритиковали заявление Макрона о долгом конфликте с Россией
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro пришли в ужас от слов президента страны Эммануэля Макрона о том, что конфликт с Россией будет долгим.
"Это должно продолжаться. <…> Мы готовы активизировать наши усилия", — заявил политик в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
Многие пользователи отметили, что долгий конфликт будет концом для Украины, а некоторые посчитали, что Франция не готова к такому развитию событий, предложив Макрону самому принять участие в боях.
"Макрон, а это очень разумно — хотеть продолжения конфликта? У вас нет детей, подумайте хорошенько, потому что этот конфликт (как и все остальные) никогда не должен был начаться", — посетовала Christiane Bouffilh.
"Мы совершенно не готовы к затяжному конфликту. Французы и (другие) европейцы быстро поймут, какой счет им придется оплачивать. США делают на этом большие деньги, но в будущем у них будут очень слабые союзники. Американцы смогут производить, потому что европейские промышленники покинут Европу и поселятся в Штатах, но кому они будут продавать? Нищим европейцам?" — поинтересовался QRV.
"После слов Макрона украинские матери должны быть в отчаянии", — написал Sumony.
"Пусть идет воевать в украинские окопы со своей группой министров и депутатов, если ему так хочется. Но без меня, без моей семьи и без моих друзей", — прокомментировал Brebis noire.
"Все справедливо удивлены противоречивостью Макрона. Не стоит забывать, что поведение этого персонажа диктуется извне, вне всякого учета национальных интересов. Цена, которую приходится платить за получение и удержание власти", — отметил JCC17.
"Длительный конфликт — это разрушение Украины, страны, уже очень ослабленной хаотичным управлением с момента обретения независимости, для которой эта война — последний удар. Давайте урегулируем раскол между Западной и Восточной Украиной и начнем с чистого листа", — призвал Omar Trecoul.
Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует Россия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции — кризис на Украине.