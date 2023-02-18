https://ria.ru/20230218/makron-1852867128.html

"Пусть идет в окопы". Французов шокировали слова Макрона о России

"Пусть идет в окопы". Французов шокировали слова Макрона о России - РИА Новости, 18.02.2023

"Пусть идет в окопы". Французов шокировали слова Макрона о России

Читатели французской газеты Le Figaro пришли в ужас от слов президента страны Эммануэля Макрона о том, что конфликт с Россией будет долгим. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T16:24

2023-02-18T16:24

2023-02-18T16:45

в мире

украина

россия

франция

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224755_425:0:2645:1249_1920x0_80_0_0_b98465b305f4c6b5970acba30d8e7a45.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro пришли в ужас от слов президента страны Эммануэля Макрона о том, что конфликт с Россией будет долгим."Это должно продолжаться. <…> Мы готовы активизировать наши усилия", — заявил политик в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.Многие пользователи отметили, что долгий конфликт будет концом для Украины, а некоторые посчитали, что Франция не готова к такому развитию событий, предложив Макрону самому принять участие в боях."Мы совершенно не готовы к затяжному конфликту. Французы и (другие) европейцы быстро поймут, какой счет им придется оплачивать. США делают на этом большие деньги, но в будущем у них будут очень слабые союзники. Американцы смогут производить, потому что европейские промышленники покинут Европу и поселятся в Штатах, но кому они будут продавать? Нищим европейцам?" — поинтересовался QRV."После слов Макрона украинские матери должны быть в отчаянии", — написал Sumony."Все справедливо удивлены противоречивостью Макрона. Не стоит забывать, что поведение этого персонажа диктуется извне, вне всякого учета национальных интересов. Цена, которую приходится платить за получение и удержание власти", — отметил JCC17.Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует Россия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции — кризис на Украине.

https://ria.ru/20230218/sholts-1852828091.html

https://ria.ru/20230218/mir-1852862367.html

украина

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон