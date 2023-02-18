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"Пусть идет в окопы". Французов шокировали слова Макрона о России - РИА Новости, 18.02.2023
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"Пусть идет в окопы". Французов шокировали слова Макрона о России
"Пусть идет в окопы". Французов шокировали слова Макрона о России - РИА Новости, 18.02.2023
"Пусть идет в окопы". Французов шокировали слова Макрона о России
Читатели французской газеты Le Figaro пришли в ужас от слов президента страны Эммануэля Макрона о том, что конфликт с Россией будет долгим. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T16:24
2023-02-18T16:45
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro пришли в ужас от слов президента страны Эммануэля Макрона о том, что конфликт с Россией будет долгим."Это должно продолжаться. &lt;…&gt; Мы готовы активизировать наши усилия", — заявил политик в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.Многие пользователи отметили, что долгий конфликт будет концом для Украины, а некоторые посчитали, что Франция не готова к такому развитию событий, предложив Макрону самому принять участие в боях."Мы совершенно не готовы к затяжному конфликту. Французы и (другие) европейцы быстро поймут, какой счет им придется оплачивать. США делают на этом большие деньги, но в будущем у них будут очень слабые союзники. Американцы смогут производить, потому что европейские промышленники покинут Европу и поселятся в Штатах, но кому они будут продавать? Нищим европейцам?" — поинтересовался QRV."После слов Макрона украинские матери должны быть в отчаянии", — написал Sumony."Все справедливо удивлены противоречивостью Макрона. Не стоит забывать, что поведение этого персонажа диктуется извне, вне всякого учета национальных интересов. Цена, которую приходится платить за получение и удержание власти", — отметил JCC17.Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует Россия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции — кризис на Украине.
https://ria.ru/20230218/sholts-1852828091.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон
16:24 18.02.2023 (обновлено: 16:45 18.02.2023)
 
"Пусть идет в окопы". Французов шокировали слова Макрона о России

Читатели Le Figaro раскритиковали заявление Макрона о долгом конфликте с Россией

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro пришли в ужас от слов президента страны Эммануэля Макрона о том, что конфликт с Россией будет долгим.
"Это должно продолжаться. <…> Мы готовы активизировать наши усилия", — заявил политик в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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Многие пользователи отметили, что долгий конфликт будет концом для Украины, а некоторые посчитали, что Франция не готова к такому развитию событий, предложив Макрону самому принять участие в боях.

"Макрон, а это очень разумно — хотеть продолжения конфликта? У вас нет детей, подумайте хорошенько, потому что этот конфликт (как и все остальные) никогда не должен был начаться", — посетовала Christiane Bouffilh.

"Мы совершенно не готовы к затяжному конфликту. Французы и (другие) европейцы быстро поймут, какой счет им придется оплачивать. США делают на этом большие деньги, но в будущем у них будут очень слабые союзники. Американцы смогут производить, потому что европейские промышленники покинут Европу и поселятся в Штатах, но кому они будут продавать? Нищим европейцам?" — поинтересовался QRV.
"После слов Макрона украинские матери должны быть в отчаянии", — написал Sumony.

"Пусть идет воевать в украинские окопы со своей группой министров и депутатов, если ему так хочется. Но без меня, без моей семьи и без моих друзей", — прокомментировал Brebis noire.

"Все справедливо удивлены противоречивостью Макрона. Не стоит забывать, что поведение этого персонажа диктуется извне, вне всякого учета национальных интересов. Цена, которую приходится платить за получение и удержание власти", — отметил JCC17.

"Длительный конфликт — это разрушение Украины, страны, уже очень ослабленной хаотичным управлением с момента обретения независимости, для которой эта война — последний удар. Давайте урегулируем раскол между Западной и Восточной Украиной и начнем с чистого листа", — призвал Omar Trecoul.

Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует Россия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции — кризис на Украине.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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