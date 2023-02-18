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Во Франции заговорили о России после "Чернобыля в Огайо"
Во Франции заговорили о России после "Чернобыля в Огайо" - РИА Новости, 18.02.2023
Во Франции заговорили о России после "Чернобыля в Огайо"
Западные СМИ лицемерно молчат об экологической катастрофе в США, так как она произошла не в России или Китае, заявил в Twitter лидер французской партии... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T05:31
2023-02-18T05:31
2023-02-18T06:56
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Западные СМИ лицемерно молчат об экологической катастрофе в США, так как она произошла не в России или Китае, заявил в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино.В начале февраля в США произошел инцидент, получивший название "Чернобыль в Огайо". Рядом с городком Ист Пэлестайн произошла крупная железнодорожная авария, из-за которой опрокинулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами.Грузовой состав, перевозивший несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами, сошел с рельсов.. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.После аварии власти провели эвакуацию местных жителей, однако на минувшей неделе им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыб после выброса химических веществ, связанного с аварией.
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в мире, сша, си цзиньпин, россия, китай, twitter
В мире, США, Си Цзиньпин, Россия, Китай, Twitter
05:31 18.02.2023 (обновлено: 06:56 18.02.2023)
Во Франции заговорили о России после "Чернобыля в Огайо"
Французский политик Асселино: СМИ Запада не молчали бы при взрыве химикатов в России
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Западные СМИ лицемерно молчат об экологической катастрофе в США, так как она произошла не в России или Китае, заявил в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино.
"Огромная экологическая катастрофа происходит после взрыва в Огайо. Вероятно, это затронет все северное полушарие. Если бы это произошло в России или Китае, наши СМИ круглосуточно осуждали бы халатность Путина и Си Цзиньпина. Но это произошло в США, так что тихо..." — не без иронии написал Асселино.
В начале февраля в США произошел инцидент, получивший название "Чернобыль в Огайо". Рядом с городком Ист Пэлестайн произошла крупная железнодорожная авария, из-за которой опрокинулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами.
Грузовой состав, перевозивший несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами, сошел с рельсов.. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.
После аварии власти провели эвакуацию местных жителей, однако на минувшей неделе им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыб после выброса химических веществ, связанного с аварией.