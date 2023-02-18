https://ria.ru/20230218/litsemerie-1852813015.html

Во Франции заговорили о России после "Чернобыля в Огайо"

Во Франции заговорили о России после "Чернобыля в Огайо" - РИА Новости, 18.02.2023

Во Франции заговорили о России после "Чернобыля в Огайо"

Западные СМИ лицемерно молчат об экологической катастрофе в США, так как она произошла не в России или Китае, заявил в Twitter лидер французской партии... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T05:31

2023-02-18T05:31

2023-02-18T06:56

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Западные СМИ лицемерно молчат об экологической катастрофе в США, так как она произошла не в России или Китае, заявил в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино.В начале февраля в США произошел инцидент, получивший название "Чернобыль в Огайо". Рядом с городком Ист Пэлестайн произошла крупная железнодорожная авария, из-за которой опрокинулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами.Грузовой состав, перевозивший несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами, сошел с рельсов.. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.После аварии власти провели эвакуацию местных жителей, однако на минувшей неделе им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыб после выброса химических веществ, связанного с аварией.

https://ria.ru/20230218/tramp-1852809215.html

https://ria.ru/20230217/ogayo-1852790439.html

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в мире, сша, си цзиньпин, россия, китай, twitter