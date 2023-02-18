https://ria.ru/20230218/letchik-1852849472.html

Генпрокуратура Украины готовит суд над российским летчиком

Генпрокуратура Украины готовит суд над российским летчиком - РИА Новости, 18.02.2023

Генпрокуратура Украины готовит суд над российским летчиком

Генеральная прокуратура Украины заявила о готовящемся суде на российским военным летчиком, чей самолет был сбит в марте прошлого года. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T13:37

2023-02-18T13:37

2023-02-18T14:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102274/52/1022745233_0:36:1200:711_1920x0_80_0_0_3246b9ae3f4a861dea80eee43d7fbea5.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины заявила о готовящемся суде на российским военным летчиком, чей самолет был сбит в марте прошлого года. "Будут судить пилота ВС РФ, убившего местного жителя в Чернигове. Черниговская областная прокуратура в порядке специального досудебного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего ВС РФ", — говорится в сообщении в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины. Утверждается, что летчик был сбит 5 марта прошлого года, после чего ему удалось катапультироваться и приземлиться на территории частного домовладения в Чернигове. Заявляется, что после этого он якобы застрелил из пистолета местного жителя. Подтверждений этого или других подробностей произошедшего не приводится. Ранее вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие неоднократно рассказывали о применении к ним пыток с целью выбить нужные киевскому режиму показания.

https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, россия