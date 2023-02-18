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Генпрокуратура Украины готовит суд над российским летчиком - РИА Новости, 18.02.2023
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Генпрокуратура Украины готовит суд над российским летчиком
Генпрокуратура Украины готовит суд над российским летчиком - РИА Новости, 18.02.2023
Генпрокуратура Украины готовит суд над российским летчиком
Генеральная прокуратура Украины заявила о готовящемся суде на российским военным летчиком, чей самолет был сбит в марте прошлого года. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T13:37
2023-02-18T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины заявила о готовящемся суде на российским военным летчиком, чей самолет был сбит в марте прошлого года. "Будут судить пилота ВС РФ, убившего местного жителя в Чернигове. Черниговская областная прокуратура в порядке специального досудебного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего ВС РФ", — говорится в сообщении в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины. Утверждается, что летчик был сбит 5 марта прошлого года, после чего ему удалось катапультироваться и приземлиться на территории частного домовладения в Чернигове. Заявляется, что после этого он якобы застрелил из пистолета местного жителя. Подтверждений этого или других подробностей произошедшего не приводится. Ранее вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие неоднократно рассказывали о применении к ним пыток с целью выбить нужные киевскому режиму показания.
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
13:37 18.02.2023 (обновлено: 14:40 18.02.2023)
 
Генпрокуратура Украины готовит суд над российским летчиком

Генпрокуратура Украины готовит суд над российским летчиком, чей самолет сбили в 2022 году

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины заявила о готовящемся суде на российским военным летчиком, чей самолет был сбит в марте прошлого года.
"Будут судить пилота ВС РФ, убившего местного жителя в Чернигове. Черниговская областная прокуратура в порядке специального досудебного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего ВС РФ", — говорится в сообщении в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины.
Утверждается, что летчик был сбит 5 марта прошлого года, после чего ему удалось катапультироваться и приземлиться на территории частного домовладения в Чернигове. Заявляется, что после этого он якобы застрелил из пистолета местного жителя. Подтверждений этого или других подробностей произошедшего не приводится.
Ранее вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие неоднократно рассказывали о применении к ним пыток с целью выбить нужные киевскому режиму показания.
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