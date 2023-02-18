Рейтинг@Mail.ru
Кулеба рассказал, кто может "сдержать" действия России - РИА Новости, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230218/kuleba-1852908316.html
Кулеба рассказал, кто может "сдержать" действия России
Кулеба рассказал, кто может "сдержать" действия России - РИА Новости, 18.02.2023
Кулеба рассказал, кто может "сдержать" действия России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посредническая роль Китая в украино-российском конфликте может послужить сдерживающим фактором. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T22:34
2023-02-18T23:11
в мире
китай
украина
россия
дмитрий кулеба
ван и (политик)
мюнхенская конференция по безопасности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842425199_0:197:3021:1896_1920x0_80_0_0_3b28216fd926090fc60a25429aacd798.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посредническая роль Китая в украино-российском конфликте может послужить сдерживающим фактором. Ранее в субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Китай продолжит стоять на стороне мира и диалога в украинском вопросе, "Мы считаем, что Китай может сыграть важную роль в сдерживании агрессивных намерений действий России с учетом сложившийся отношений между Китаем и Россией", - заявил Кулеба в видео, опубликованном изданием "Страна" в телеграм-канале. Он отметил, что с нетерпением ждет беседы с Ван И, которая пройдет в Мюнхене. Но, по его словам, никакие договоренности не могут иметь в основе территориальные уступки Украины.
https://ria.ru/20230218/orban-1852881707.html
китай
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842425199_140:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_415550af59d820c7a19fa4b28a79ac2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, украина, россия, дмитрий кулеба, ван и (политик), мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Китай, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, Ван И (политик), Мюнхенская конференция по безопасности
22:34 18.02.2023 (обновлено: 23:11 18.02.2023)
 
Кулеба рассказал, кто может "сдержать" действия России

Глава МИД Украины Кулеба: Китай может стать сдерживающим фактором в действиях России

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посредническая роль Китая в украино-российском конфликте может послужить сдерживающим фактором.
Ранее в субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Китай продолжит стоять на стороне мира и диалога в украинском вопросе,
"Мы считаем, что Китай может сыграть важную роль в сдерживании агрессивных намерений действий России с учетом сложившийся отношений между Китаем и Россией", - заявил Кулеба в видео, опубликованном изданием "Страна" в телеграм-канале.
Он отметил, что с нетерпением ждет беседы с Ван И, которая пройдет в Мюнхене. Но, по его словам, никакие договоренности не могут иметь в основе территориальные уступки Украины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 18:14
Орбан назвал условие для завершения конфликта на Украине
 
В миреКитайУкраинаРоссияДмитрий КулебаВан И (политик)Мюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала