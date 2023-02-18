https://ria.ru/20230218/kuleba-1852908316.html

Кулеба рассказал, кто может "сдержать" действия России

Кулеба рассказал, кто может "сдержать" действия России - РИА Новости, 18.02.2023

Кулеба рассказал, кто может "сдержать" действия России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посредническая роль Китая в украино-российском конфликте может послужить сдерживающим фактором. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T22:34

2023-02-18T22:34

2023-02-18T23:11

в мире

китай

украина

россия

дмитрий кулеба

ван и (политик)

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посредническая роль Китая в украино-российском конфликте может послужить сдерживающим фактором. Ранее в субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Китай продолжит стоять на стороне мира и диалога в украинском вопросе, "Мы считаем, что Китай может сыграть важную роль в сдерживании агрессивных намерений действий России с учетом сложившийся отношений между Китаем и Россией", - заявил Кулеба в видео, опубликованном изданием "Страна" в телеграм-канале. Он отметил, что с нетерпением ждет беседы с Ван И, которая пройдет в Мюнхене. Но, по его словам, никакие договоренности не могут иметь в основе территориальные уступки Украины.

https://ria.ru/20230218/orban-1852881707.html

китай

украина

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, украина, россия, дмитрий кулеба, ван и (политик), мюнхенская конференция по безопасности