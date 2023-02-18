https://ria.ru/20230218/kuleba-1852908316.html
Кулеба рассказал, кто может "сдержать" действия России
Кулеба рассказал, кто может "сдержать" действия России - РИА Новости, 18.02.2023
Кулеба рассказал, кто может "сдержать" действия России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посредническая роль Китая в украино-российском конфликте может послужить сдерживающим фактором. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T22:34
2023-02-18T22:34
2023-02-18T23:11
в мире
китай
украина
россия
дмитрий кулеба
ван и (политик)
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что посредническая роль Китая в украино-российском конфликте может послужить сдерживающим фактором. Ранее в субботу глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Китай продолжит стоять на стороне мира и диалога в украинском вопросе, "Мы считаем, что Китай может сыграть важную роль в сдерживании агрессивных намерений действий России с учетом сложившийся отношений между Китаем и Россией", - заявил Кулеба в видео, опубликованном изданием "Страна" в телеграм-канале. Он отметил, что с нетерпением ждет беседы с Ван И, которая пройдет в Мюнхене. Но, по его словам, никакие договоренности не могут иметь в основе территориальные уступки Украины.
https://ria.ru/20230218/orban-1852881707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, украина, россия, дмитрий кулеба, ван и (политик), мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Китай, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, Ван И (политик), Мюнхенская конференция по безопасности
22:34 18.02.2023 (обновлено: 23:11 18.02.2023)
Кулеба рассказал, кто может "сдержать" действия России
Глава МИД Украины Кулеба: Китай может стать сдерживающим фактором в действиях России