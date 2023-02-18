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Президент Чехии призвал Запад не поддерживать захват Крыма Украиной - РИА Новости, 18.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230218/krym-1852899698.html
Президент Чехии призвал Запад не поддерживать захват Крыма Украиной
Президент Чехии призвал Запад не поддерживать захват Крыма Украиной - РИА Новости, 18.02.2023
Президент Чехии призвал Запад не поддерживать захват Крыма Украиной
Выигравший 28 января 2023 года выборы президента Чехии Петр Павел заявил, что Западу следует воздержаться от поддержки сценариев захвата Крыма Украиной, чтобы... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T20:54
2023-02-18T23:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
чехия
петр павел
дмитрий кулеба
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Выигравший 28 января 2023 года выборы президента Чехии Петр Павел заявил, что Западу следует воздержаться от поддержки сценариев захвата Крыма Украиной, чтобы избежать "нежелательных сценариев" для себя в бедующем. Комментируя возможные итоги войны после того, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о безальтернативности возвращения Крыма и международного наказания России, Павел заявил, что "Западу следует воздерживаться от поддержки того или иного сценария. Нам надо быть осторожным в том, чтобы подталкивать Украину к определенному результату. Возможно в какой-то момент Украина изменит свое видение", - приводит слова Павела корреспондент "Европейской правды". По его словам, как передает издание, Запад должен быть осторожным в стремлении к поражению России, чтобы избежать нежелательных сценариев такого поражения. политик отметил, что сценарии могут быть различными, в том числе те, "которые Запад должен избежать". "Возможно, что это приведет к развалу России... Если будет развалена Россия, то у нас может быть больше проблем, нам не с кем вести переговоры о разоружении", - подчеркнул он. Киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму. Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины. По ее словам, существуют военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки - США поддерживают удары по ним. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230216/krym-1852303339.html
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в мире, украина, россия, чехия, петр павел, дмитрий кулеба, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Чехия, Петр Павел, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, НАТО
20:54 18.02.2023 (обновлено: 23:56 18.02.2023)
 
Президент Чехии призвал Запад не поддерживать захват Крыма Украиной

Президент Чехии: Западу следует воздержаться от поддержки сценариев захвата Крыма Украиной

© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Выигравший 28 января 2023 года выборы президента Чехии Петр Павел заявил, что Западу следует воздержаться от поддержки сценариев захвата Крыма Украиной, чтобы избежать "нежелательных сценариев" для себя в бедующем.
Комментируя возможные итоги войны после того, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о безальтернативности возвращения Крыма и международного наказания России, Павел заявил, что "Западу следует воздерживаться от поддержки того или иного сценария. Нам надо быть осторожным в том, чтобы подталкивать Украину к определенному результату. Возможно в какой-то момент Украина изменит свое видение", - приводит слова Павела корреспондент "Европейской правды".
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По его словам, как передает издание, Запад должен быть осторожным в стремлении к поражению России, чтобы избежать нежелательных сценариев такого поражения. политик отметил, что сценарии могут быть различными, в том числе те, "которые Запад должен избежать".
"Возможно, что это приведет к развалу России... Если будет развалена Россия, то у нас может быть больше проблем, нам не с кем вести переговоры о разоружении", - подчеркнул он.
Киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины. По ее словам, существуют военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки - США поддерживают удары по ним.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЧехияПетр ПавелДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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