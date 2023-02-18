https://ria.ru/20230218/krym-1852877156.html

Советник Буша раскрыл роль России в рассекреченных меморандумах для Обамы

Советник Буша раскрыл роль России в рассекреченных меморандумах для Обамы - РИА Новости, 18.02.2023

Советник Буша раскрыл роль России в рассекреченных меморандумах для Обамы

Администрация президента США Джорджа Буша-младшего предупреждала его преемника Барака Обаму о планах России вернуть Крым, утверждает The New York Times со... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T17:50

2023-02-18T17:50

2023-02-18T17:50

в мире

россия

сша

украина

барак обама

джордж буш (младший)

джон кирби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1779988058_0:66:3242:1890_1920x0_80_0_0_060529eeb1635eb7036a2d95fd206944.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Администрация президента США Джорджа Буша-младшего предупреждала его преемника Барака Обаму о планах России вернуть Крым, утверждает The New York Times со ссылкой на советника Буша-младшего Стивена Хэдли.Тогдашний советник президента США по национальной безопасности раскрыл в своей книге "Передача полномочий" подробности перехода власти от одного президента к другому и заявил, что администрация Буша-младшего составила для Барака Обамы меморандум с оценкой международной ситуации. Согласно рассекреченной части документа, созданного в 2009 году, уходящая администрация считала, что Крым может вернуться под российскую юрисдикцию."Попытки России бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно в Крыму, который на 59 процентов состоит из этнических русских и где базируется Черноморский флот Военно-морского флота России, должны быть предотвращены", — утверждалось в меморандуме.При этом составители документа считали, что с помощью энергетики российская сторона постарается "вбить клин" между США и государствами Европы.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби отказался оценить вероятность поддержки Вашингтоном действий Киева по атаке на Крым, если таковые будут предприняты.Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины. По ее словам, существуют военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки, а США поддерживают удары по ним.

https://ria.ru/20230218/sholts-1852828091.html

https://ria.ru/20230218/krym-1852826840.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, сша, украина, барак обама, джордж буш (младший), джон кирби