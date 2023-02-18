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В конгрессе рассказали, что Запад думает о планах Киева на Крым - РИА Новости, 18.02.2023
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В конгрессе рассказали, что Запад думает о планах Киева на Крым
В конгрессе рассказали, что Запад думает о планах Киева на Крым - РИА Новости, 18.02.2023
В конгрессе рассказали, что Запад думает о планах Киева на Крым
Украина вряд ли сможет заполучить Крым военным способом, заявил американский конгрессмен, ведущий демократ в Комитете по вооруженным силам палаты представителей РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T09:50
2023-02-18T15:40
в мире
киев
украина
сша
джон кирби
виктория нуланд
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украина вряд ли сможет заполучить Крым военным способом, заявил американский конгрессмен, ведущий демократ в Комитете по вооруженным силам палаты представителей Адам Смит, его слова приводит Politico.По словам политика, в Вашингтоне озабочены возможной перспективой долгой и тяжелой борьбы за полуостров. Однако Смит не исключил подобный сценарий, начатый Киевом.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби отказался оценить вероятность поддержки Вашингтоном действий Киева по атаке на Крым, если таковые будут предприняты.Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты на полуострове "легитимными целями" для Украины. По ее словам, существуют военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки, а США поддерживают удары по ним.
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в мире, киев, украина, сша, джон кирби, виктория нуланд, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, США, Джон Кирби, Виктория Нуланд, Вооруженные силы Украины
09:50 18.02.2023 (обновлено: 15:40 18.02.2023)
 
В конгрессе рассказали, что Запад думает о планах Киева на Крым

Конгрессмен США Смит: Украина не сможет забрать Крым военным путем

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украина вряд ли сможет заполучить Крым военным способом, заявил американский конгрессмен, ведущий демократ в Комитете по вооруженным силам палаты представителей Адам Смит, его слова приводит Politico.
По словам политика, в Вашингтоне озабочены возможной перспективой долгой и тяжелой борьбы за полуостров. Однако Смит не исключил подобный сценарий, начатый Киевом.
"Я думаю, что люди все больше согласны с тем, что Украина не сможет военным путем отвоевывать Крым. <...> В лучшем случае будет достигнуто соглашение о "единой Украине". На самом деле вопрос заключается в том, сможем ли мы дать гарантии безопасности для Украины, которые позволят США и странам-партнерам продолжать тренировать и вооружать ВСУ", — поделился мнением Смит в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби отказался оценить вероятность поддержки Вашингтоном действий Киева по атаке на Крым, если таковые будут предприняты.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты на полуострове "легитимными целями" для Украины. По ее словам, существуют военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки, а США поддерживают удары по ним.
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В миреКиевУкраинаСШАДжон КирбиВиктория НуландВооруженные силы Украины
 
 
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