https://ria.ru/20230218/krym-1852826840.html

В конгрессе рассказали, что Запад думает о планах Киева на Крым

В конгрессе рассказали, что Запад думает о планах Киева на Крым - РИА Новости, 18.02.2023

В конгрессе рассказали, что Запад думает о планах Киева на Крым

Украина вряд ли сможет заполучить Крым военным способом, заявил американский конгрессмен, ведущий демократ в Комитете по вооруженным силам палаты представителей РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T09:50

2023-02-18T09:50

2023-02-18T15:40

в мире

киев

украина

сша

джон кирби

виктория нуланд

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украина вряд ли сможет заполучить Крым военным способом, заявил американский конгрессмен, ведущий демократ в Комитете по вооруженным силам палаты представителей Адам Смит, его слова приводит Politico.По словам политика, в Вашингтоне озабочены возможной перспективой долгой и тяжелой борьбы за полуостров. Однако Смит не исключил подобный сценарий, начатый Киевом.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби отказался оценить вероятность поддержки Вашингтоном действий Киева по атаке на Крым, если таковые будут предприняты.Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты на полуострове "легитимными целями" для Украины. По ее словам, существуют военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки, а США поддерживают удары по ним.

https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852773706.html

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украина

сша

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, киев, украина, сша, джон кирби, виктория нуланд, вооруженные силы украины