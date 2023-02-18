https://ria.ru/20230218/krym-1852821736.html

Украинские олигархи скрывают активы в Крыму, заявили власти

Украинские олигархи скрывают активы в Крыму, заявили власти - РИА Новости, 18.02.2023

Украинские олигархи скрывают активы в Крыму, заявили власти

Украинские олигархи продолжают скрывать свои активы в Крыму, перерегистрировав их на различные аффилированные структуры, сообщил РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T08:59

2023-02-18T08:59

2023-02-18T15:43

россия

владимир константинов

игорь коломойский

ринат ахметов

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Украинские олигархи продолжают скрывать свои активы в Крыму, перерегистрировав их на различные аффилированные структуры, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее крымский парламент национализировал имущество ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции."Украинские олигархи продолжают скрывать в Крыму свои активы, в том числе движимое и недвижимое имущество, перерегистрировав их на различные аффилированные структуры, чтобы было труднее установить и выйти на подлинного собственника", — сказал РИА Новости Константинов.По его словам, работа по выявлению крымского имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов, враждебно настроенных по отношению к России, продолжается и будет доведена до конца. При этом средства от продажи национализированного имущества планируется направить на социальную поддержку участников спецоперации и их семей.В то же время глава парламента подчеркнул, что собственности добропорядочных украинцев, которые не вели никакой антироссийской деятельности, ничего не угрожает.

https://ria.ru/20230210/krym-1851057613.html

https://ria.ru/20230203/krym-1849455114.html

россия

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Дарья Буймова

россия, владимир константинов, игорь коломойский, ринат ахметов, общество