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Украинские олигархи скрывают активы в Крыму, заявили власти - РИА Новости, 18.02.2023
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Украинские олигархи скрывают активы в Крыму, заявили власти
Украинские олигархи скрывают активы в Крыму, заявили власти - РИА Новости, 18.02.2023
Украинские олигархи скрывают активы в Крыму, заявили власти
Украинские олигархи продолжают скрывать свои активы в Крыму, перерегистрировав их на различные аффилированные структуры, сообщил РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T08:59
2023-02-18T15:43
россия
владимир константинов
игорь коломойский
ринат ахметов
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Украинские олигархи продолжают скрывать свои активы в Крыму, перерегистрировав их на различные аффилированные структуры, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее крымский парламент национализировал имущество ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции."Украинские олигархи продолжают скрывать в Крыму свои активы, в том числе движимое и недвижимое имущество, перерегистрировав их на различные аффилированные структуры, чтобы было труднее установить и выйти на подлинного собственника", — сказал РИА Новости Константинов.По его словам, работа по выявлению крымского имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов, враждебно настроенных по отношению к России, продолжается и будет доведена до конца. При этом средства от продажи национализированного имущества планируется направить на социальную поддержку участников спецоперации и их семей.В то же время глава парламента подчеркнул, что собственности добропорядочных украинцев, которые не вели никакой антироссийской деятельности, ничего не угрожает.
https://ria.ru/20230210/krym-1851057613.html
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россия, владимир константинов, игорь коломойский, ринат ахметов, общество
Россия, Владимир Константинов, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Общество
08:59 18.02.2023 (обновлено: 15:43 18.02.2023)
 
Украинские олигархи скрывают активы в Крыму, заявили власти

Глава парламента Крыма Константинов: украинские олигархи скрывают активы на полуострове

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкОтдыхающие гуляют по набережной Ялты
Отдыхающие гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Отдыхающие гуляют по набережной Ялты. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Украинские олигархи продолжают скрывать свои активы в Крыму, перерегистрировав их на различные аффилированные структуры, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее крымский парламент национализировал имущество ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
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"Украинские олигархи продолжают скрывать в Крыму свои активы, в том числе движимое и недвижимое имущество, перерегистрировав их на различные аффилированные структуры, чтобы было труднее установить и выйти на подлинного собственника", — сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, работа по выявлению крымского имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов, враждебно настроенных по отношению к России, продолжается и будет доведена до конца. При этом средства от продажи национализированного имущества планируется направить на социальную поддержку участников спецоперации и их семей.
В то же время глава парламента подчеркнул, что собственности добропорядочных украинцев, которые не вели никакой антироссийской деятельности, ничего не угрожает.
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