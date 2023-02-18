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Грузовик "Прогресс МС-21" сведут с орбиты 19 февраля - РИА Новости, 18.02.2023
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Наука
https://ria.ru/20230218/kosmos-1852852001.html
Грузовик "Прогресс МС-21" сведут с орбиты 19 февраля
Грузовик "Прогресс МС-21" сведут с орбиты 19 февраля - РИА Новости, 18.02.2023
Грузовик "Прогресс МС-21" сведут с орбиты 19 февраля
Группа управления российским сегментом МКС приняла решение затопить 19 февраля грузовой корабль "Прогресс МС-21", отстыковавшийся от Международной космической... РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T14:00
2023-02-18T14:56
наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Группа управления российским сегментом МКС приняла решение затопить 19 февраля грузовой корабль "Прогресс МС-21", отстыковавшийся от Международной космической станции 18 февраля, сообщил в субботу "Роскосмос". "Главная оперативная группа управления Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") приняла решение о сведении грузового корабля "Прогресс МС-21" с орбиты 19 февраля", - говорится в сообщении. Корабль отстыковался от МКС в 5.26 мск 18 февраля. Космонавты на станции в ручном режиме развернули корабль и сфотографировали те месте, где могли быть повреждения. Изначально планировалось, что 7.03 мск 18 февраля двигательная установка "Прогресса" включится на торможение и выдаст необходимый импульс для замедления корабля и схода его с орбиты. Однако после отстыковки "Роскосмос" сообщил, что визуально повреждения обнаружить не удалось, поэтому затопление корабля пока отложено. Госкомиссия должна была рассмотреть два варианта - либо пристыковать его к модулю "Причал" для дальнейшего выяснения причины разгерметизации, либо свести с орбиты.Теперь двигатель "Прогресса МС-21" должен включиться на торможение для схода с орбиты 19 февраля в 06:15 мск. Падение несгоревших элементов его конструкции ожидается в 06:57 мск в несудоходном районе южной части Тихого океана."Прогресс МС-21" находится в составе МКС с 28 октября 2022 года. Он привез на станцию более 2,5 тонны грузов - топливо, воду, азот атмосферы, аппаратуру, одежду и еду, оборудование для экспериментов. На корабле 11 февраля проявилась неисправность – у него разгерметизировалась система терморегулирования после стыковки со станцией очередного "Прогресса МС-22". Аналогичная ситуация произошла с пилотируемым "Союзом МС-22" 15 декабря 2022 года. Тогда причиной назвали попадание микрометеорита. Было решено, что возвращать космонавтов будут на следующем корабле "Союз МС-23", который полетит в беспилотном режиме чуть раньше – не 16 марта, а 20 февраля. Однако после разгерметизации еще одного корабля "Союз МС-23" решили пока не запускать, чтобы разобраться в причинах повторившейся нештатной ситуации. Точную дату пуска пока так и не назвали, но 17 февраля "Роскосмос" сообщил, что госкомиссия определит её в ближайшее время.
https://ria.ru/20230218/progress-1852821893.html
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роскосмос, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Космос - РИА Наука
14:00 18.02.2023 (обновлено: 14:56 18.02.2023)
 
Грузовик "Прогресс МС-21" сведут с орбиты 19 февраля

"Роскосмос": отстыковавшийся от МКС грузовик "Прогресс МС-21" сведут с орбиты 19 февраля

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс"
Запуск ракеты-носителя Союз с транспортным грузовым кораблем Прогресс - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Запуск ракеты-носителя "Союз" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс". Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Группа управления российским сегментом МКС приняла решение затопить 19 февраля грузовой корабль "Прогресс МС-21", отстыковавшийся от Международной космической станции 18 февраля, сообщил в субботу "Роскосмос".
"Главная оперативная группа управления Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") приняла решение о сведении грузового корабля "Прогресс МС-21" с орбиты 19 февраля", - говорится в сообщении.
Грузовой корабль Прогресс МС-15 - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 09:00Наука
Сведение "Прогресса МС-21" с орбиты отложили
Корабль отстыковался от МКС в 5.26 мск 18 февраля. Космонавты на станции в ручном режиме развернули корабль и сфотографировали те месте, где могли быть повреждения.
Изначально планировалось, что 7.03 мск 18 февраля двигательная установка "Прогресса" включится на торможение и выдаст необходимый импульс для замедления корабля и схода его с орбиты.
Однако после отстыковки "Роскосмос" сообщил, что визуально повреждения обнаружить не удалось, поэтому затопление корабля пока отложено. Госкомиссия должна была рассмотреть два варианта - либо пристыковать его к модулю "Причал" для дальнейшего выяснения причины разгерметизации, либо свести с орбиты.
Теперь двигатель "Прогресса МС-21" должен включиться на торможение для схода с орбиты 19 февраля в 06:15 мск. Падение несгоревших элементов его конструкции ожидается в 06:57 мск в несудоходном районе южной части Тихого океана.
"Прогресс МС-21" находится в составе МКС с 28 октября 2022 года. Он привез на станцию более 2,5 тонны грузов - топливо, воду, азот атмосферы, аппаратуру, одежду и еду, оборудование для экспериментов.
На корабле 11 февраля проявилась неисправность – у него разгерметизировалась система терморегулирования после стыковки со станцией очередного "Прогресса МС-22". Аналогичная ситуация произошла с пилотируемым "Союзом МС-22" 15 декабря 2022 года. Тогда причиной назвали попадание микрометеорита.
Было решено, что возвращать космонавтов будут на следующем корабле "Союз МС-23", который полетит в беспилотном режиме чуть раньше – не 16 марта, а 20 февраля. Однако после разгерметизации еще одного корабля "Союз МС-23" решили пока не запускать, чтобы разобраться в причинах повторившейся нештатной ситуации. Точную дату пуска пока так и не назвали, но 17 февраля "Роскосмос" сообщил, что госкомиссия определит её в ближайшее время.
Грузовой корабль Прогресс МС-08 - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 05:42Наука
"Прогресс МС-21" с неисправной системой охлаждения отстыковался от МКС
 
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