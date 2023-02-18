https://ria.ru/20230218/koronavirus-1852839095.html
В Москве за сутки госпитализировали 156 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 156 человек с COVID-19 - РИА Новости, 18.02.2023
В Москве за сутки госпитализировали 156 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 2854 случая COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T11:55
2023-02-18T11:55
2023-02-18T11:55
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2854 случая COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2854, госпитализированы 156 человек, выздоровели 2688 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 3196 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 396 943 случая коронавируса, выздоровели 3 193 347 человек, умерли 48 091 человек.
https://ria.ru/20230217/covid-1852565080.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 156 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2854 новых случая COVID-19, умерли 12 человек