https://ria.ru/20230218/koronavirus-1852839095.html

В Москве за сутки госпитализировали 156 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 156 человек с COVID-19 - РИА Новости, 18.02.2023

В Москве за сутки госпитализировали 156 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 2854 случая COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T11:55

2023-02-18T11:55

2023-02-18T11:55

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771249805_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_008744f65a2e322ce25c86e0395b3a27.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2854 случая COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2854, госпитализированы 156 человек, выздоровели 2688 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 3196 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 396 943 случая коронавируса, выздоровели 3 193 347 человек, умерли 48 091 человек.

https://ria.ru/20230217/covid-1852565080.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва