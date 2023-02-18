https://ria.ru/20230218/koronavirus-1852834056.html

В России за сутки госпитализировали более полутора тысяч человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали более полутора тысяч человек с COVID-19 - РИА Новости, 18.02.2023

В России за сутки госпитализировали более полутора тысяч человек с COVID-19

За сутки в РФ госпитализированы 1504 человека с COVID-19, выздоровели 11 439 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T11:04

2023-02-18T11:04

2023-02-18T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. За сутки в РФ госпитализированы 1504 человека с COVID-19, выздоровели 11 439 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 18 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 504 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,4%... Выздоровело за сутки 11 439 человек, или на 1,7% больше в сравнении с 17 февраля 2023 года", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 32 регионах РФ, снижение - в 45, в 11 регионах положение не изменилось."Выявлено 15 318 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 36 человек", - также говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230217/covid-1852565080.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия