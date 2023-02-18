https://ria.ru/20230218/konflikt-1852891858.html

Сунак и Харрис назвали конфликт на Украине глобальным

Сунак и Харрис назвали конфликт на Украине глобальным - РИА Новости, 18.02.2023

Сунак и Харрис назвали конфликт на Украине глобальным

Премьер Британии Риши Сунак и вице-президент США Камала Харрис по итогам встречи в Мюнхене назвали конфликт на Украине глобальным. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T19:36

2023-02-18T19:36

2023-02-18T19:37

россия

украина

риши сунак

камала харрис

сша

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в мире

великобритания

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Премьер Британии Риши Сунак и вице-президент США Камала Харрис по итогам встречи в Мюнхене назвали конфликт на Украине глобальным. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.

https://ria.ru/20230217/vsu-1852761456.html

россия

украина

сша

великобритания

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