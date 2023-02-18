19:36 18.02.2023 (обновлено: 19:37 18.02.2023)
Сунак и Харрис назвали конфликт на Украине глобальным
Премьер Британии Сунак и вице-президент США Харрис назвали конфликт на Украине глобальным
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в Артемовске
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в Артемовске. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Премьер Британии Риши Сунак и вице-президент США Камала Харрис по итогам встречи в Мюнхене назвали конфликт на Украине глобальным.
"Они (Сунак и Харрис) согласились, что война (президента РФ Владимира) Путина на Украине - это глобальная война, как с точки зрения воздействия на продовольственную и энергетическую безопасность, так и с точки зрения ее последствий для международно признанных норм", - говорится в заявлении британского правительства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.